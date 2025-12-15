Vacaciones 2026: cuáles son las opciones para viajar desde Salta hasta Tarija o Santa Cruz de la Sierra

Así como las playas del sur brasileño, o la del norte chileno, son una tentación para el salteño cuando hace planes para vacacionar, hay dos ciudades de Bolivia que, con otro tipo de oferta turística, también se mete en la consideración.

Se trata de las pintorescas ciudades de Tarija y Santa Cruz de la Sierra. Mientras la primera seduce con su clima templado, viñedos y ritmo tranquilo, la capital cruceña se impone como un polo urbano moderno, con intensa vida comercial y cercanía a parques naturales.

Las dos opciones son relativamente cercanas para los salteños, especialmente para los que residen en el norte de la provincia. A continuación, un desglose de las alternativas que se cuenta partiendo desde Salta Capital.

De Salta a Santa Cruz

Viajar por tierra desde Salta hasta Santa Cruz de la Sierra implica recorrer unos 956 kilómetros (como ir hasta Córdoba). El trayecto en auto particular se realiza cruzando la frontera por Salvador Mazza, continuando por Yacuiba y Villa Montes, utilizando las rutas RN9 y RN34 en Argentina, y la RN9 en Bolivia. Según estimaciones de Google Maps, el viaje demanda alrededor de 15 horas.

En términos de costos, con un consumo promedio de 10 kilómetros por litro, se necesitarían 95,6 litros de combustible para el viaje de ida, lo que representa unos 167.300 pesos, considerando que el litro de nafta súper cuesta 1750. El gasto total ida y vuelta asciende a aproximadamente 334.600 pesos, sin contar peajes ni gastos adicionales.

En colectivo

La opción en colectivo es más compleja. Actualmente no existen servicios directos desde Salta a Santa Cruz. Los pasajeros deben realizar un trasbordo en la frontera, con cambio de terminal entre Salvador Mazza y Yacuiba, separadas por unos cinco kilómetros.

El primer tramo, Salta-Salvador Mazza (423 km), cuesta alrededor de 54 mil pesos en bus semicama y 65 mil pesos en cama, con empresas como Flecha Bus y La Veloz del Norte, que ofrecen salidas diarias.

Desde Yacuiba a Santa Cruz (541 km), hay múltiples servicios durante todo el día. La empresa Autobuses Quirquincho, por ejemplo, parte a las 20.30 con un pasaje de 300 bolivianos, equivalentes a unos 62.668 pesos argentinos, mientras que otras compañías ofrecen tarifas que van desde 23 mil hasta 40 mil pesos de nuestra moneda, según el servicio. La duración del viaje ronda las 8 horas.

En tren, una vez a la semana

Una alternativa más económica, aunque mucho más lenta, es el tren Yacuiba–Santa Cruz. El servicio sale una vez por semana, tarda poco más de 16 horas y el pasaje ronda los 13 mil pesos, convirtiéndose en la opción más accesible para viajeros con tiempo y presupuesto ajustado.

En cuanto al avión, no existen vuelos directos desde Salta. Las opciones incluyen escalas en Buenos Aires, lo que eleva el valor del ticket a cifras cercanas a los 2 millones de pesos, transformándolo en la alternativa menos conveniente.

De Salta a Tarija

Tarija aparece como un destino mucho más accesible desde Salta. La distancia es de 506 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje de 7 horas y 46 minutos, utilizando las rutas RN9, RN34, RN50, el cruce de frontera y luego la Ruta 1 en Bolivia.

En auto particular, el consumo estimado es de 50,6 litros de combustible, lo que equivale a unos 88.550 pesos por tramo, o 177.100 pesos ida y vuelta. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes señalados por los viajeros argentinos es la dificultad para conseguir combustible en territorio boliviano, una situación que se repite con frecuencia y suele ser denunciada en redes sociales.

En colectivo

En colectivo, Tarija ofrece una ventaja clave: existe una empresa (Juarez C) que realiza el trayecto directo desde Salta, con servicio diario y salida a las 22 horas. El costo del pasaje es de 60 mil pesos en semicama y 70 mil pesos en servicio cama, lo que lo convierte en una de las opciones más prácticas.

Por vía aérea, al igual que con Santa Cruz, no hay vuelos directos. Los trayectos incluyen escalas en Buenos Aires y Santa Cruz de la Sierra, con precios que superan el millón y medio de pesos, además de tiempos de viaje considerablemente más largos.