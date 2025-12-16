PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
12°
17 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Boxeo
Presupuesto 2026
Obras públicas
shakira en argentina
Cámara de Diputados de Salta
Educación
Boxeo
Presupuesto 2026
Obras públicas
shakira en argentina
Cámara de Diputados de Salta
Educación

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1500.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Shakira hizo historia en sus cinco conciertos en Argentina

La superestrella mundial cerró sus presentaciones en en el país en el Kempes, Córdoba, confirmando una vez más la historia de amor que los argentinos.
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 01:37
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La estrella internacional Shakira cerró con broche de oro su paso por Argentina, consolidando un 2025 de dominio absoluto en la escena musical del país. Tras una semana de fervor, la superestrella mundial se despidió después de ofrecer cinco shows masivos: tres en el Estadio Vélez de Buenos Aires y dos en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con producción de Fénix Entertainment Group. 

Con estas últimas cinco presentaciones bajo el lema "Estoy Aquí", la colombiana completó un total de siete conciertos en territorio argentino durante este 2025, sumando a sus dos shows agotados de marzo en el Campo Argentino de Polo.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour no solo le valió a Shakira el gran reconocimiento de Billboard como "la artista femenina de pop latino más importante de todos los tiempos" y ser galardonada con el premio Global Touring Icon, sino que también la vio superar los dos millones de asistentes en La Mitad del Mundo.

La increíble puesta en escena

El espectáculo entregado por la colombiana fue de primer nivel, con una producción técnica que incluyó 93 toneladas de equipo, una pantalla LED de 49 metros de ancho por 20 metros de alto y una puesta en escena con diez bailarines, sumados a múltiples cambios de vestuarios a cargo de la casa de moda de Versace.

El repertorio musical de Shakira fue un gran recorrido por las tres décadas de trayectoria, sumado a los nuevos éxitos como "Te felicito" y "TQG", con himnos generacionales que hicieron bailar a los miles de espectadores; como "Suerte", "Las de la intuición", "Antología" y el clásico infaltable en Argentina, "Día de enero".

Las cinco noches dejaron momentos imborrables para los fanáticos: uno de ellos fue cuando Shakira interpretó "Día especial", la canción coescrita y coproducida con Gustavo Cerati, mientras imágenes del icónico músico se proyectaban en la pantalla. 

El otro momento que trascenderá a la historia fue la primera vez que la artista compartió escenario con sus hijos, Milán y Sasha, quienes se unieron a ella para cantar "Acróstico", una canción de lucha y familia. Este y varios momentos más convirtieron a los conciertos en históricos e inolvidables.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD