Imputan a 4 médicos del hospital Juan Domingo Perón por la muerte de Agustín Herrera

Los médicos del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Araceli Gorgal (clínica), Antonio Padilla (clínico), Alejandro Zerpa (cirujano) y Juan Manuel Farachi (anestesiólogo), fueron imputados por el delito de homicidio culposo por mala praxis en grado de coautores, debido a la muerte del adolescente Agustín Herrera, quien falleció a consecuencia de una sepsis generalizada provocada por una peritonitis no tratada a tiempo.

El joven de 17 años había sido atendido en varias ocasiones en el hospital de Tartagal. En dos oportunidades, fue consultado por los médicos Gorgal y Padilla, quienes le recetaron paracetamol, reliverán para los vómitos y reposo en su casa. Cuatro días después, sin poder soportar los intensos dolores abdominales, el joven fue internado y se requirió una intervención quirúrgica de urgencia. Sin embargo, la cirugía fue pospuesta hasta el lunes siguiente por decisión de los otros médicos. A pesar de este retraso, el cuadro del adolescente empeoró, entrando en paro cardiorrespiratorio tras la primera anestesia, de la cual se recuperó inicialmente, pero falleció poco después de ser reanimado.

El decreto de imputación establece que la primera médica que asistió al paciente fue Araceli Gorgal, quien le recetó analgésicos y dietas, pero debido al dolor intenso que Agustín manifestaba, la médica decidió que le administraran un suero por guardia. “En esta consulta, la Dra. Gorgal no describe su intervención con el paciente en la Historia Clínica, lo que constituye una incumplimiento con la Lex Artis. De acuerdo con los protocolos médicos, un paciente que no presenta evolución en su Historia Clínica es considerado como no revisado, incumpliendo con las normativas, especialmente tratándose de un paciente joven con abdomen agudo y taquicardia”, se señala en el decreto.

Con respecto al médico clínico Padilla, el decreto expresa que al día siguiente, dado que el dolor de Agustín persistía y su condición empeoraba con fiebre, vómitos y diarrea, regresó al hospital. “El Dr. Padilla no cumplió con la Lex Artis debido a la falta de registros y de control de los parámetros vitales, así como la ausencia de seguimiento por parte del médico durante 9 horas. Esto se agravó por la condición crítica del paciente, con un abdomen agudo quirúrgico”, señala el decreto. Se menciona además que en casos como apendicitis aguda, el médico debe tomar decisiones rápidas para evitar complicaciones como la perforación del apéndice.

En cuanto al médico cirujano Zerpa, el escrito detalla que cuando los padres regresaron al hospital, fueron asistidos por otra médica, quien de manera urgente derivó al joven al servicio de Zerpa. "El cirujano de guardia valoró al paciente con abdomen quirúrgico 10 horas después de haber asumido al paciente telefónicamente. Para proceder con la intervención quirúrgica, son necesarios estudios prequirúrgicos básicos, un electrocardiograma y una valoración preanestésica, lo que el Dr. Zerpa no realizó", señala el decreto.

Respecto al anestesiólogo Farachi, el informe explica que el día 19 de octubre, a las 19:00, comenzaron a preparar a Agustín para la operación. A las 20:00, el Dr. Farachi se hizo presente, y se llevó al joven al quirófano sin realizarle estudios previos. “El Dr. Farachi no cumplió con la Lex Artis al administrar la anestesia sin los estudios básicos previos. Además, se cuestiona la elección de la anestesia, ya que, según las guías internacionales y nacionales, la anestesia regional en la fase tardía del shock séptico está contraindicada debido a que puede empeorar la hipotensión y generar complicaciones infecciosas o hemorrágicas”, se indica en el decreto.

Alexis Ramber Ríos, penalista de Tartagal y querellante en la causa, recordó que, de acuerdo con los informes del C.I.F. (Cuerpo de Investigaciones Forenses), Agustín Herrera falleció el 20 de octubre a las 07:45, debido a una falla multiorgánica como consecuencia de una sepsis originada en una apendicitis aguda no resuelta. “Después de todo lo descrito en el decreto de imputación, queda claro que si Agustín hubiera sido atendido a tiempo, podría haberse intervenido por una simple apendicitis. Sin embargo, falleció, dejando a su familia devastada por el dolor”, concluyó Ríos.