Clima en Salta: alerta meteorológica para Nochebuena y descenso de temperatura para Navidad

La provincia de Salta se prepara para varios días marcados por la inestabilidad climática, con lluvias persistentes, tormentas y un notorio descenso de temperatura. Así lo anticipó el meteorólogo Edgardo Escobar, quien advirtió que el escenario reúne múltiples factores que podrían derivar en una alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“El SMN seguramente emitirá alerta para el jueves, para el centro y este de la provincia”, señaló Escobar a El Tribuno, al explicar que durante la tarde-noche del miércoles comenzará a ingresar un frente frío desde el sur del país. Este fenómeno generará una línea de inestabilidad que se intensificará con el correr de las horas.

Nochebuena con paraguas

Según el pronóstico, el miércoles tendrá una temperatura máxima de 28 grados, pero hacia la tarde-noche, Nochebuena, se espera el cambio de masa de aire. “Tiene que ingresar un frente frío, se va a generar una línea de inestabilidad, y el jueves se acentúa la baja de la temperatura”, detalló el especialista.

Para el jueves (Navidad), en consecuencia, la máxima prevista es de apenas 23 grados, con mayor probabilidad de lluvias y tormentas durante la madrugada y por la tarde.

Por qué baja la temperatura en Navidad

Escobar explicó que el cuadro meteorológico se ve reforzado por la presencia del fenómeno conocido como la Alta Boliviana, lo que potencia la formación de precipitaciones intensas. “Hay varios factores, es como un cóctel para que se generen alertas”, indicó, y agregó: “El cambio de masa de aire va a suceder, viene del sur del país”.

De cara al viernes, se espera una leve mejora en las condiciones, con una máxima cercana a los 26 grados, aunque no se descartan tormentas aisladas. Sin embargo, el alivio será breve: para el sábado y domingo se pronostican jornadas nuevamente lluviosas, y se prevé el ingreso de otro pulso de aire frío.

Lluvias de diciembre

En cuanto a las precipitaciones acumuladas, diciembre ya registra 120,1 milímetros, una cifra cercana al promedio histórico mensual de 138,4 milímetros, lo que anticipa que el mes podría cerrar con valores normales o incluso superiores a lo habitual.