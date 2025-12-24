PUBLICIDAD

La salud de Cristina
Inundaciones en Salta
Fiestas de Fin de Año
Christian Petersen
Papa León XIV
Navidad 2025
NBA
Fórmula 1
violencia en Tartagal
Clima en Salta
Espectáculos

El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen mientras su padre está internado

El joven publicó una foto en redes, mientras el chef permanece hospitalizado.
Miércoles, 24 de diciembre de 2025 17:28
La internación de Christian Petersen mantiene en vilo al mundo gastronómico y televisivo. Por el momento se encuentra alojado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de haberse descompensado durante una excursión al volcán Lanín. 

Quien reapareció públicamente fue Hans Petersen, el hijo mayor del cocinero, quien a través de una historia en su cuenta de Instagram realizó un posteo que no pasó desapercibido.

La publicación del joven de 26 años muestra una selfie frente al espejo, con un efecto visual que equilibra la imagen y un emoji de una planta verde.

Además, le puso la canción 'Follow God' (Sigue a Dios), de Kanye West, cuya letra dice: “Padre, me estiro. Estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien”, reza uno de los versos de la canción.

 

