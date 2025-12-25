“Cayó desplomada”: el desgarrador relato del tío de Angelina, la nena alcanzada por una bala perdida

Angelina, una niña que celebraba junto a su familia en la casa de sus abuelos en Villa Sarmiento, fue alcanzada por una bala perdida minutos después del brindis y se encuentra internada en una clínica de Ramos Mejía.

Su tío brindó este mismo jueves declaraciones a C5N, donde detalló el dramático momento del impacto y el estado actual de la pequeña, quien permanece internada con el proyectil aún en su cuerpo.

El incidente ocurrió a las 12:05 de la noche, en plena vereda, cuando la alegría del inicio de la Navidad se transformó en una pesadilla. "Cayó desplomada. Estábamos acá afuera y al toque la llevamos al hospital", relató el hombre, todavía impactado por la velocidad de los hechos.

Según el testimonio de su tío, Angelina no estaba realizando ninguna actividad de riesgo, sino simplemente disfrutando del espectáculo nocturno. "Ella estaba mirando los fuegos artificiales cuando le pegó de costado", explicó.

La familia mantiene la esperanza de que el daño no sea irreversible. "Hay que ver, quizá le rozó y no le tocó nada adentro", señaló con cautela ante los micrófonos.

A pesar de la gravedad que implica una herida de arma de fuego, el familiar intentó llevar algo de tranquilidad sobre la evolución de la niña e indicó que Angelina se encuentra actualmente "mejor y estable", según los últimos reportes médicos que recibió la familia.

Al respecto, in dato clave que trajo alivio es que, en principio, la bala no habría afectado la parte motriz. "Ahora está sedada y con la zona muy inflamada. La bala todavía sigue adentro", confirmó el tío, quien pidió oraciones para que la niña pueda "vivir tranquila" tras superar este trauma.

"Es una criatura, solo pedimos que se recupere", concluyó su tío antes de regresar al centro asistencial donde la pequeña permanece bajo observación estricta.