PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
26 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Juicio por expropiación de YPF
Ignacio Jarsún
Homicidio en tartagal
Navidad 2025
Cena Navideña
arte
Javier Milei
Uso de Pirotecnia
nevada en San Antonio de los Cobres
nevada en San Antonio de los Cobres
Juicio por expropiación de YPF
Ignacio Jarsún
Homicidio en tartagal
Navidad 2025
Cena Navideña
arte
Javier Milei
Uso de Pirotecnia
nevada en San Antonio de los Cobres
nevada en San Antonio de los Cobres

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

La intensa nevada en la Puna complica el tránsito por los principales caminos: hay vehículos varados

La caída de nieve sorprendió a San Antonio de los Cobres y genera serias dificultades para circular por rutas y caminos de la región. En la nacional 51 se registran camiones varados a la altura de Chorrillos, mientras continúa la nevada y rige un pronóstico de tormentas para la tarde.

Daniel Diaz
Viernes, 26 de diciembre de 2025 07:41
Vehículos varados en la ruta 51

Una intensa nevada afecta este jueves a San Antonio de los Cobres, en un fenómeno poco habitual para esta época del año que impacta de lleno en la circulación vehicular y las actividades cotidianas de la zona. Desde las primeras horas de la madrugada, se registra acumulación de nieve sobre rutas y caminos, redución la visibilidad y complicaciones en el tránsito.

La situación más delicada se registra sobre la ruta nacional 51, uno de los principales corredores que conecta el Valle de Lerma con la Puna. A la altura de Chorrillos, varios camiones quedaron varados debido a la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, lo que obligó a detener la marcha y extremar las medidas de precaución.

Según se informó, la nevada continuaba durante las primeras horas de la mañana y el pronóstico meteorológico anticipa tormentas para la tarde, un factor que podría agravar el estado de las rutas y prolongar las complicaciones para el transporte de cargas y vehículos particulares.

Ante este escenario, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, circular con extrema precaución y mantenerse informados sobre el estado de las rutas, especialmente en una región donde las condiciones climáticas pueden cambiar de manera repentina.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD