PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
27 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Inseguridad en Salta
Televisión
Narcotráfico en Salta
salud mental
alud en la ruta 51
colores para año nuevo
El Carril
Metán
snoop dogg en navidad
Fiesta clandestina clausurada
Inseguridad en Salta
Televisión
Narcotráfico en Salta
salud mental
alud en la ruta 51
colores para año nuevo
El Carril
Metán
snoop dogg en navidad
Fiesta clandestina clausurada

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Televisión

Tras días críticos en la Patagonia, Christian Petersen continúa su recuperación en Buenos Aires

El chef permanece internado en un centro de alta complejidad porteño, luego de atravesar un cuadro crítico que se desencadenó durante una excursión en Neuquén. La familia habló de una evolución favorable y se aguarda un parte médico oficial.
Sabado, 27 de diciembre de 2025 07:44
Christian Petersen, el reconocido chef se recupero en una clínica en Buenos Aires.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Después de más de una semana de atención médica en la Patagonia, el reconocido chef Christian Petersen fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para continuar su tratamiento en un centro de mayor complejidad. El cambio de lugar no fue un dato menor: se produjo luego de una mejoría clínica sostenida, que permitió a los médicos autorizar su derivación aérea tras un cuadro que mantuvo en vilo al ambiente gastronómico y mediático del país.

Petersen, de 56 años, ingresó este viernes al Hospital Alemán, donde permanece internado mientras se evalúa su evolución. Desde la institución señalaron que en el transcurso del fin de semana se difundirá un parte médico oficial, clave para conocer el estado actual del chef y los próximos pasos de su recuperación.

El episodio que derivó en la internación ocurrió durante una excursión al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén. Según reconstruyeron fuentes médicas, el cocinero sufrió una descompensación severa en plena actividad, lo que motivó la intervención inmediata de los guías y del personal del parque nacional. En un primer momento fue trasladado a un centro de salud de Junín de los Andes, y luego derivado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde quedó internado durante diez días.

Los estudios iniciales detectaron una fibrilación auricular, un trastorno del ritmo cardíaco que obligó a su ingreso a terapia intensiva. Con el correr de las horas, el cuadro se complejizó y los médicos hablaron de una falla multiorgánica, por lo que Petersen permaneció en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica, mientras se estabilizaban sus parámetros vitales.

En la previa de Nochebuena, la familia del chef difundió un comunicado que llevó alivio: allí destacaron una “franca mejoría”, dato que terminó siendo determinante para autorizar el traslado a Buenos Aires. “Chris fue derivado hace unos días a Junín de los Andes con un importante estrés físico, debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico en el cual se centró toda la atención”, señalaron su esposa y sus tres hijos.

El entorno de Petersen remarcó que la evolución fue progresiva y que el traslado respondió a la necesidad de continuar el tratamiento en un ámbito con mayor capacidad de seguimiento especializado, una práctica habitual en cuadros complejos de este tipo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD