Tras días críticos en la Patagonia, Christian Petersen continúa su recuperación en Buenos Aires

Después de más de una semana de atención médica en la Patagonia, el reconocido chef Christian Petersen fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para continuar su tratamiento en un centro de mayor complejidad. El cambio de lugar no fue un dato menor: se produjo luego de una mejoría clínica sostenida, que permitió a los médicos autorizar su derivación aérea tras un cuadro que mantuvo en vilo al ambiente gastronómico y mediático del país.

Petersen, de 56 años, ingresó este viernes al Hospital Alemán, donde permanece internado mientras se evalúa su evolución. Desde la institución señalaron que en el transcurso del fin de semana se difundirá un parte médico oficial, clave para conocer el estado actual del chef y los próximos pasos de su recuperación.

El episodio que derivó en la internación ocurrió durante una excursión al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén. Según reconstruyeron fuentes médicas, el cocinero sufrió una descompensación severa en plena actividad, lo que motivó la intervención inmediata de los guías y del personal del parque nacional. En un primer momento fue trasladado a un centro de salud de Junín de los Andes, y luego derivado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde quedó internado durante diez días.

Los estudios iniciales detectaron una fibrilación auricular, un trastorno del ritmo cardíaco que obligó a su ingreso a terapia intensiva. Con el correr de las horas, el cuadro se complejizó y los médicos hablaron de una falla multiorgánica, por lo que Petersen permaneció en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica, mientras se estabilizaban sus parámetros vitales.

En la previa de Nochebuena, la familia del chef difundió un comunicado que llevó alivio: allí destacaron una “franca mejoría”, dato que terminó siendo determinante para autorizar el traslado a Buenos Aires. “Chris fue derivado hace unos días a Junín de los Andes con un importante estrés físico, debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico en el cual se centró toda la atención”, señalaron su esposa y sus tres hijos.

El entorno de Petersen remarcó que la evolución fue progresiva y que el traslado respondió a la necesidad de continuar el tratamiento en un ámbito con mayor capacidad de seguimiento especializado, una práctica habitual en cuadros complejos de este tipo.