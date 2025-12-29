Christian Petersen continúa internado hace más de dos semanas: qué dice el parte médico

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Christian Petersen continúa internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires, donde permanece bajo estricta supervisión médica, según informó la institución en un nuevo parte difundido este lunes 29 de diciembre por la tarde.

De acuerdo con el comunicado oficial, el paciente se encuentra alojado en la unidad coronaria y bajo control permanente.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, de acuerdo con el comunicado oficial, el paciente se encuentra alojado en la unidad coronaria y bajo control permanente.