29 de Diciembre
Espectáculos

Christian Petersen continúa internado hace más de dos semanas: qué dice el parte médico

Se remarcó que se preservará el secreto médico y el respeto por la intimidad del paciente y su familia.
Lunes, 29 de diciembre de 2025 20:59
Christian Petersen continúa internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires, donde permanece bajo estricta supervisión médica, según informó la institución en un nuevo parte difundido este lunes 29 de diciembre por la tarde.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, de acuerdo con el comunicado oficial, el paciente se encuentra alojado en la unidad coronaria y bajo control permanente. 

 

 

