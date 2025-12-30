Vecinos recuperaron en Jujuy una moto robada en Güemes

Tras una intensa búsqueda basada en rastreos, cruces de información y verificación de pistas, vecinos y amigos del propietario de una moto Honda Tornado negra, robada el sábado 27, lograron recuperarla en la localidad jujeña de Perico. El rodado había sido abandonado por el delincuente ante la presión de quienes lo perseguían y que ya contaban con datos sobre el lugar adonde era trasladado para su desarme.

El robo ocurrió en un domicilio de calle Alberdi 60, en General Güemes. Según una cámara de seguridad, cerca de las 21 la moto estaba estacionada sobre la vereda cuando un delincuente la observó, se alejó unos metros y regresó para llevársela, rompiendo el tambor de la llave y haciéndola arrancar en pocos segundos. "Cuando nos dimos cuenta de que la moto no estaba, salimos a buscarla. Luego vimos la cámara y comprobamos que le llevó apenas 15 segundos", relató Carina Navarro, madre del dueño.

La familia difundió imágenes del hecho en redes sociales y realizó la denuncia policial. En pocos minutos comenzaron a recibir datos de vecinos, mientras amigos y familiares se organizaron en grupos de búsqueda. La información los condujo hasta El Sauce, en El Bordo, donde un efectivo policial informó que la moto había pasado media hora antes rumbo a Jujuy, por un camino rural que conecta con Monterrico.

"Tres robos y un intento fallido"

El grupo continuó la búsqueda hasta un puesto policial de Monterrico, donde les indicaron que no había pasado nadie. En ese momento arribó una moto Yamaha 110 cc azul, que fue reconocida como otro rodado robado horas antes. "Esa tarde hubo tres robos de motos y un intento fallido, claramente era una banda", señaló Carina.

Los jóvenes detuvieron al conductor de la Yamaha y obtuvieron información sobre el cómplice y el destino de la Honda. Con esos datos se dirigieron hacia un desarmadero en Perico, pero antes recibieron aviso de que la moto había sido abandonada. Amigos de esa localidad lograron ubicarla. "Por suerte no llegó al desarmadero, si no en poco tiempo se hubiera transformado en moto-partes", expresó.

Esa noche se recuperaron dos motos. La tercera, una Honda 110 blanca, también fue recuperada por sus dueños tras recibir información sobre los delincuentes, su domicilio y el desarmadero. "Si las autoridades de Jujuy se ponen las pilas, pueden desarticular una mafia que actúa en Salta y Jujuy", afirmó Carina, quien evitó opinar sobre el accionar policial local y explicó que le dijeron que no podían actuar fuera de su jurisdicción.

El II Jefe de la Dirección Distrito de Prevención N.º 7 de General Güemes, comisario Simón Pistán, afirmó que la policía acompañó la situación y realizó recorridos en zonas probables. Indicó que los vecinos contaban con información que no fue compartida y que una acción conjunta habría reducido riesgos.

El jefe policial aclaró que no podían ingresar a Jujuy sin intervención de autoridades de esa provincia y remarcó las limitaciones legales del accionar policial.