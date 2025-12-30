AFA: La mansión de Pilar vale US$ 20 millones y no US$ 1,8 millones como dijeron sus dueños

La mansión de Pilar adquirida por una jubilada y su hijo monotributista, sospechados de ser testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fue tasada en más de 20 millones de dólares tras un peritaje judicial, una cifra muy superior a los 1.8 millones que habían declarado sus dueños.

Así se desprende del informe realizado por peritos tasadores del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro, quienes elaboraron un documento de 550 páginas y lo giraron al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, constató la agencia Noticias Argentinas.

La tasación había sido ordenada por el juez federal Daniel Rafecas, cuando estaba a cargo de la investigación.

Entre todos los bienes que se encontraron en la propiedad, incluidos los vehículos, la fortuna de la mansión de la calle Misiones 4097, en la localidad de Villa Rosa, asciende a 20.815.100 dólares, de acuerdo a los expertos.

Los presuntos testaferros

Quienes figuran como propietarios son el ex dirigente del fútbol Luciano Pantano y su mamá, la jubilada Ana Conte, quienes están en la mira por ser presuntos “testaferros” o “prestanombres”, ya que sus situaciones patrimoniales no se condicen con el valor de las propiedades que poseen.

Precisamente, Pantano y Conte se negaron a declarar en la Justicia este lunes por una maniobra de su abogado defensor, en momentos en que el juez pretendía que le explicaran cómo adquirieron la mansión.

Solo la parcela principal del lote fue tasada en 5.600.000 dólares, mientras que el valor de la casa principal se ubicó en unos 2.385.000 y el domicilio secundario en 1.230.000.

Mansión con una caballeriza

Otras edificaciones de la mansión incluyen el edificio de entrada (134.000 dólares), un depósito (1.050.000 dólares), una caballeriza con vivienda para el cuidador (1.220.000 dólares), y un galpón para autos (1.490.000 dólares).

La pileta se estimó en un valor de 50.000 dólares, el bar en 390.000, la recepción en 350.000, el quincho en 1.490.000, el complejo de spa y gimnasio en 1.450.000. la cancha de paddle en 30.000 dólares y el helipuerto en 85.000 dólares.

Por último, las motos y autos de lujo guardados en la mansión de Pilar (54 en total) se tasaron en 3.861.100 dólares.