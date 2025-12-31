VIDEOS. Incendio y explosiones sobre la ruta 26: al menos seis dotaciones de bomberos trabajan en el lugar

Un incendio de gran magnitud se desató en las últimas horas sobre la ruta 26, en un sector donde funciona un lubricentro y una remisería, según relataron vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

De acuerdo a los primeros reportes aportados por testigos, al menos seis dotaciones de bomberos se encuentran trabajando en el lugar para intentar controlar las llamas, que serían de gran intensidad.

Las personas que se encuentran en las inmediaciones señalaron que las llamas provendrían de lo que aparentemente sería un lubricentro, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial sobre el origen del fuego ni sobre los daños materiales.

Además, varios testigos indicaron que se escucharon explosiones durante el desarrollo del incendio, lo que generó preocupación entre los vecinos y quienes transitaban por el sector. A metros del lugar, hay una plata de gas con varias garrafas.

Como medida preventiva, el acceso por la ruta 26 fue bloqueado, lo que provocó importantes demoras y malestar entre los conductores que no pueden avanzar y permanecen varados a la espera de novedades.

Hasta el momento no se brindaron datos oficiales sobre personas heridas, evacuaciones o las causas del siniestro. La información disponible surge exclusivamente de los reportes de la gente que se encuentra en el lugar.

La situación continúa en desarrollo y se aguarda un parte oficial por parte de las autoridades para conocer mayores precisiones sobre lo ocurrido y el alcance del incendio.