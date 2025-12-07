La nueva terminal de Güemes opera desde el martes

La terminal de colectivos inaugurada en agosto por el gobernador Gustavo Sáenz en General Güemes finalmente podrá ponerse en funcionamiento el martes, según informó el secretario de Gobierno municipal, Francisco Nieva. El edificio, que demandó años de gestiones, obras inconclusas y postergaciones, busca cerrar definitivamente un capítulo de demoras que afectó durante décadas a la comunidad güemense.

Durante años, la ciudad careció de una terminal acorde a su crecimiento demográfico. Entre demoliciones, intentos fallidos y estructuras precarias, el predio llegó a convertirse en un parador improvisado a cielo abierto, rodeado de una obra abandonada que simbolizaba la falta de soluciones. La decisión de encarar un proyecto completamente nuevo, con un diseño modelo que se replicará en otras terminales del país, implicó la limpieza total del terreno y el descarte de cualquier construcción previa.

Más de tres años de obra

Los trabajos comenzaron en mayo de 2022, con un plazo de ejecución estimado entre 12 y 14 meses. Sin embargo, dificultades económicas extendieron los tiempos hasta agosto de 2025, cuando la terminal fue inaugurada sin quedar habilitada, debido a la necesidad de obras complementarias: repavimentación de calles adyacentes e instalación de nuevos puestos de venta.

Uno de los puntos centrales es la repavimentación de avenida Carlos Gardel, tramo de unos 200 metros que conecta con la ruta provincial 11. Este trabajo demandará inversión y varias semanas de ejecución. Como el municipio no cuenta con los fondos necesarios y aún gestiona asistencia provincial, se resolvió habilitar la terminal sin esperar la obra vial. "La terminal entrará en servicio el próximo martes 9. Mientras tanto, los colectivos seguirán arribando a la terminal provisoria. En ningún momento el servicio se verá interrumpido: desalojamos un lugar para habilitar otro", explicó Nieva.

Pliegos para negocios

La terminal posee cuatro espacios destinados a kioscos y una confitería que serán licitados. Los pliegos están a la venta en la municipalidad y la apertura está prevista para el 16 de diciembre. "Hasta las 12 de ese día los interesados pueden presentar sus propuestas. Se abrirán por la tarde con un jurado integrado por el intendente, el secretario de Hacienda y concejales", informó Nieva.

En total serán habilitados nueve locales comerciales dentro del edificio. No obstante, solo algunos serán licitados. Cuatro kioscos serán entregados de manera directa a familias que trabajaron durante más de 20 años en la vieja terminal. Para ello, el municipio agregó cuatro módulos adicionales —no contemplados en los planos originales— construidos en sistema Durlock. "El intendente Carlos Rosso quiso respetar la trayectoria de quienes sostuvieron a sus familias durante décadas en esos kioscos", añadió el funcionario.