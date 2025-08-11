Piden la detención de Benjamin Netanyahu en Argentina por el genocidio en Gaza

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), ambos de la sección Capital, denunciaron al Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Justicia y solicitaron su detención por haber cometido "crímenes de guerra y genocidio" contra Palestina.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo de Sebastián Casanello, y en la Fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan.

La misma plantea que el Primer Ministro israelí cometió "crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra el pueblo palestino".

Dentro de la denuncia presentada por ATE e H.I.J.O.S., adjuntaron como pruebas distintos informes y publicaciones en donde se sostiene que Netanyahu cometió genocidio como "supresión colonial", con el objetivo de lograr la "destrucción incesante y general" de Gaza.

"La violencia desatada por Israel a partir del 7 de octubre de 2023, sostiene, forma parte de un largo proceso sistemático y organizado con el fin de provocar el desplazamiento forzado y la sustitución de palestinos, provocando un perjuicio irreparable a su pueblo", indicaron.

En otro fragmento del documento, manifestaron que la Corte Penal Internacional (CPI) entiende que Benjamin Netanyahu "es responsable penalmente como coautor del crimen de guerra de provocar intencionadamente la muerte por hambre; de crímenes contra la humanidad como homicidio, persecución y otros actos inhumanos; además de la destrucción de su infraestructura civil, incluyendo los centros de salud, las escuelas y los campos de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas".

"Hemos presentado una denuncia formal ante la Justicia Federal solicitando la inmediata detención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por su responsabilidad en crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad contra el pueblo palestino, conforme a las órdenes emitidas por la CPI el 21 de noviembre de 2024".

La presentación reclama, además, una orden de captura contra el Primer Ministro israelí, quien planea visitar la Argentina entre el 7 y 10 de septiembre, según se precisó en el documento.

"Se solicita la aplicación del principio aut dedere aut iudicare (extraditar o juzgar), para que, en caso de no ser entregado a la CPI, sea juzgado en tribunales argentinos por los graves delitos imputados".

En otra parte de la acusación, se destacan informes sobre territorios palestinos ocupados y los crímenes cometidos por las Fuerzas de Defensa de Israel contra manifestantes palestinos, entre los que se incluyen "184 muertes" y "más de 6.100 heridos".

"Los denunciantes instamos a las autoridades argentinas a cumplir con las obligaciones internacionales asumidas en el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, asegurando que no se otorguen garantías de impunidad a Netanyahu".

En la misa línea, expusieron que a pesar de que Estados Unidos haya "intentado deslegitimar" la acción de la CPI, la presentación de la denuncia "reafirma el compromiso con la justicia internacional y el cese de la impunidad" frente a "violaciones masivas de derechos humanos".

"Por la justicia, la memoria y la verdad, exigimos el cese inmediato de las hostilidades y la rendición de cuentas de los responsables", concluyeron desde ATE e H.I.J.O.S. sección Capital, a cargo de Daniel Catalano y María Verónica Castelli, respectivamente.