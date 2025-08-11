Cinco periodistas palestinos mueren en bombardeo en Gaza

A última hora de ayer se supo que el conocido periodista palestino Anas al Sharif, reportero de la cadena catarí Al Jazeera, murió en un bombardeo israelí de precisión en la Ciudad de Gaza, confirmaron tanto las fuerzas armadas como periodistas en la Franja.

"En la ciudad de Gaza, el Ejército de Israel atacó al terrorista Anas al Sharif, que era un periodista de la cadena catarí Al Jazeera", recoge el comunicado castrense. Israel ya había señalado al reconocido periodista en varias ocasiones, aunque nunca se habían presentado pruebas verificables de su afiliación a una milicia. Al Jazeera difundió que Al Sharif murió en un bombardeo contra la tienda de campaña para periodistas situada cerca del hospital Shifa de la capital gazatí.

Junto a Al Sharif murieron tres periodistas más, según Al Jazeera: el reportero Mohammed Qreiquea (también de la cadena catarí) y los fotógrafos Ibrahim Zaher y Mohamed Aliwa, además de su conductor, Mohammed Nofal, al que el Gobierno gazatí señaló como fotoperiodista asistente.

Imágenes capturadas instantes después del ataque muestran a Al Sharif con el rostro y parte del cuerpo destrozados, así como el cadáver de Qreiqeh. Poco después, otro video muestra a decenas de hombres trasladando en una camilla uno de los cadáveres amortajados (presumiblemente el de Al Sharif) entre cánticos de "Alá es grande".

Apenas media hora antes, el periodista publicó en su propio perfil de la red social X un video mostrando la proximidad de los bombardeos que azotaban en ese momento a la Ciudad de Gaza, acompañado del texto: "Bombardeos sin parar... desde hace dos horas, la agresión israelí se intensifica en la Ciudad de Gaza".

Poco antes de perder la vida, Al Sharif también compartió en redes sociales otro texto sobre la expansión de la ofensiva israelí en la capital: "Si esta locura no termina, Gaza quedará reducida a ruinas, las voces de su gente silenciadas, sus caras borradas. Y la historia los recordará como testigos silenciosos de un genocidio que decidieron no detener".

Con ellos cinco, el recuento del Gobierno gazatí de informadores muertos a causa de la ofensiva israelí asciende a 237, en una lista que incluye a periodistas, 'influencers' y otros creadores de contenido.

Netanyahu seguirá con el plan de ocupación

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que continuará con el plan recientemente aprobado para ocupar la Ciudad de Gaza, el cual fue condenado a nivel internacional. Además, dijo que Israel mantendrá el control de la seguridad en el enclave después de la guerra, aunque permitirá a un órgano no israelí gestionar la vida cotidiana en el lugar. Israel "no tiene más remedio que terminar la tarea y completar la derrota de Hamás", declaró en una conferencia de prensa para medios extranjeros en Jerusalén. "Nuestro objetivo no es ocupar Gaza, nuestro objetivo es liberarla", afirmó en rueda de prensa con la prensa internacional.