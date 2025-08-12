Mató a su hijo de 8 años para que su expareja sufra

El dolor y la bronca atraviesan a Natalia Ciak, la mamá del nene de 8 años que días atrás fue asesinado por su propio padre en una casa de Lomas de Zamora.

El hecho ocurrió el martes pasado y la principal hipótesis sostiene que Alejandro Ruffo mató a su hijo Joaquín como un acto de venganza contra su pareja y madre de la víctima.

En las últimas horas, la mujer volvió a expresarse a través de las redes sociales y dejó mensajes cargados de angustia en los posteos donde Ruffo aparecía junto a su hijo.

"Asesino, me sacaste la vida por creer que sos un ser superior… Tenías que ser hombre e irte después de tanto maltrato verbal y violencia verbal… Te vas a pudrir en la cárcel, te lo juro por Joaco que en esto no tenía nada que ver… Enfermo vos y todo tu séquito", escribió Ciak en el muro de Instagram del acusado. Hasta ahora, la mamá de Joaquín no había podido hablar ante la Justicia por el estado de shock en el que quedó.

Su declaración, junto con los resultados de las pericias psiquiátricas, serán claves para saber si Ruffo es inimputable. La causa apunta a que el crimen fue una venganza. Un investigador explicó: "Se cree que lo mató al hijo para hacerle daño a la mujer, para que ella sufra".

Se sospecha que la pelea se originó por una infidelidad y que hubo amenazas de por medio. Con el correr de las horas, Ruffo dejó de responderle los mensajes a Natalia. Alarmada, ella decidió salir antes del trabajo y volver a su casa.

La escena que encontró fue estremecedora: el cuerpo ensangrentado de su hijo estaba sobre la cama matrimonial, pero ya nada se podía hacer para salvarlo.