Homicidio en Barrio Solidaridad
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
RIGI
Franco Colapinto
Tini Stoessel
Cazzu
Benjamín Vicuña
Federación Salteña de Judo
Taylor Swift
Espectáculos

Taylor Swift anunció su nuevo álbum “The Life of a Showgirl”: lo que se sabe hasta el momento

La revelación se realizó en la madrugada del martes 12 de agosto a las 12.12 a.m.
Martes, 12 de agosto de 2025 16:11
La superestrella estadounidense Taylor Swift volvió a sacudir la escena musical con un anuncio inesperado: su duodécimo álbum de estudio llevará por título The Life of a Showgirl. La revelación se produjo en la madrugada del martes 12 de agosto, cuando una cuenta regresiva en su sitio web oficial llegó a las 12.12 a.m. (hora del este), momento en que la artista mostró por primera vez una copia física del disco con un arte de tapa borroso.

El anuncio, realizado en el marco de su participación en el podcast New Heights, conducido por Travis y Jason Kelce, no incluyó la fecha oficial de lanzamiento ni detalles sobre la lista de canciones. Sin embargo, Swift confirmó que regresará al programa en el episodio que se emitirá el 13 de agosto, lo que alimenta las expectativas de sus millones de seguidores en todo el mundo.

Habilitada la preventa del álbum

En paralelo, la tienda oficial de la cantante habilitó la preventa del álbum en varios formatos: vinilo tradicional, una edición limitada “Portofino orange glitter”, CD con póster y casete. Según la información publicada, los envíos de los artículos físicos se realizarán antes del 13 de octubre, aunque todavía no hay confirmación sobre cuándo estará disponible en plataformas digitales.

La movida promocional no pasó desapercibida para su fiel comunidad de fans, que desde hace semanas especulaba con el anuncio. En redes sociales, los llamados “swifties” detectaron supuestas pistas en un carrusel de 12 fotos publicado en Instagram, tomadas en distintas paradas del The Eras Tour, y en un patrón de vestuario en tonos naranjas que podría estar vinculado con la nueva “era” artística de Swift.

Temas de la nota

