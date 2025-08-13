Wanda Nara tocó fondo y publicó una particular foto para confirmar que no tiene problemas de higiene

Hace tiempo que Wanda Nara recibe críticas tremendas por su supuesta falta de higiene personal. Muchos usuarios aseguran que vive con el pelo sucio y desprolijo, mientras que otros la cuestionaron por estar todo el día con un jogging gris, su prenda más cómoda a la hora de subirse a un avión y afrontar viajes largos.



Después de leer comentarios hirientes por ponerse nuevamente ese pantalón para volar a México, publicó una foto contundente con la que intentó callar a sus detractores y fanáticos de la China Suárez.

La empresaria se retrató recién bañada, evidenciando que no tiene ningún inconveniente con el agua y jabón. También se grabó en ropa interior de encaje, y se escuchó a un hombre decir que era más linda desnuda que con ropa.

