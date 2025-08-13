¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Saeta
El mercado en tu barrio
El Carril
Tragedia vial
Rosario de Lerma
La China Suárez y Mauro Icardi
Wanda Nara
Allanamientos en Salta
caso julieta prandi
restos en vaqueros
Espectáculos

Wanda Nara tocó fondo y publicó una particular foto para confirmar que no tiene problemas de higiene

La empresaria se hartó de los comentarios donde la acusan de “pelo crocante” y ser enemiga del agua y jabón. 
Miércoles, 13 de agosto de 2025 10:57
Hace tiempo que Wanda Nara recibe críticas tremendas por su supuesta falta de higiene personal. Muchos usuarios aseguran que vive con el pelo sucio y desprolijo, mientras que otros la cuestionaron por estar todo el día con un jogging gris, su prenda más cómoda a la hora de subirse a un avión y afrontar viajes largos.


Después de leer comentarios hirientes por ponerse nuevamente ese pantalón para volar a México, publicó una foto contundente con la que intentó callar a sus detractores y fanáticos de la China Suárez.

La empresaria se retrató recién bañada, evidenciando que no tiene ningún inconveniente con el agua y jabón. También se grabó en ropa interior de encaje, y se escuchó a un hombre decir que era más linda desnuda que con ropa.
 

