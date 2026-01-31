Buscan a una joven salteña que se ausentó de su casa y no volvió a dar noticias

Desde hace varios días, la incertidumbre atraviesa a una familia salteña que no logra reconstruir los últimos movimientos de Candelaria Mercedes Palacios, una joven de 25 años cuyo paradero se desconoce desde el 29 de enero. La ausencia, que comenzó como una situación cotidiana, derivó en la activación de un operativo formal de búsqueda ante la falta total de contacto y noticias sobre su situación.

Según informaron fuentes oficiales, la joven se ausentó de su domicilio ubicado en barrio Leopoldo Lugones, en la Ciudad de Salta, y desde entonces no regresó ni se comunicó con su entorno cercano. Frente a ese escenario, sus familiares realizaron la denuncia correspondiente, lo que permitió poner en marcha el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, un mecanismo que coordina acciones entre distintas áreas de seguridad y justicia.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 11 de barrio 17 de Octubre, desde donde se dio inmediata intervención a la Fiscalía Penal 1, que actualmente dirige las tareas investigativas. En paralelo, efectivos de distintas dependencias de la Policía de Salta realizan recorridos, relevamiento de datos y análisis de información que pueda aportar indicios sobre el paradero de la joven.

De acuerdo a la descripción aportada, Candelaria Palacios es de contextura delgada, tiene tez trigueña, mide aproximadamente 1,60 metros, posee cabello largo de color negro y presenta un tatuaje en la pierna derecha, uno de los rasgos distintivos que podrían facilitar su identificación.

Las autoridades remarcaron que, hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis y que cada dato recibido es evaluado con cautela dentro del marco judicial. En ese sentido, se trabaja tanto en la reconstrucción de sus últimos movimientos como en el análisis de posibles contactos previos a su desaparición.

Desde el entorno familiar, el paso de los días profundiza la preocupación, mientras se renueva el pedido para que cualquier persona que pueda haber visto a la joven o cuente con información relevante la aporte de inmediato. La colaboración ciudadana suele ser clave en este tipo de investigaciones, especialmente en las primeras etapas de búsqueda.

Ante cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero, se solicita comunicarse de manera urgente con el Sistema de Emergencias 911, con la dependencia policial más cercana, o directamente con la Comisaría 11 al teléfono 3875 030287. Cada llamado puede resultar determinante para avanzar en la localización de la joven.