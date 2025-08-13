Atlético Tucumán vs. Newell's, EN VIVO: duelo de primera en el Martearena, pero por Copa Argentina

Atlético Tucumán y Newell's igual 2 a 2 en el estadio Padre Martearena, por los octavos de final de la Copa Argentina.

Luciano Llolo, de cabeza, puso en ventaja a la lepra cuando se jugaban 12 minutos de la primera etapa. El decano igualó a los 32, con un tanto de Miguel Brizuela, y lo dio vuelta por intermedio de Mateo Coronel, a los 36. Antes del entretiempo, Newell's logró la nueva igualdad -a los 39- con un gol de Gonzalo Maroni.

En desarrollo...

El minuto a minuto de Atético Tucumán vs. Newell's