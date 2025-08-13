¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

17°
13 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Inflación
WhatsApp Web
Supercopa de Europa
ESports Arena
Canasta básica familiar
Copa Libertadores
Copa Argentina
Yuyito González
Copa Argentina
Aasesino serial en Jujuy
Deportes

Atlético Tucumán vs. Newell's, EN VIVO: duelo de primera en el Martearena, pero por Copa Argentina

El decano tucumano y la lepra mendocina se cruzan esta noche en el estadio Padre Martearena por los octavos de final de la Copa Argentina.
Miércoles, 13 de agosto de 2025 19:11
Atlético Tucumán vs. Newell's, en el Martearena. Foto: Javier Rueda

Atlético Tucumán y Newell's igual 2 a 2 en el estadio Padre Martearena, por los octavos de final de la Copa Argentina.

Luciano Llolo, de cabeza, puso en ventaja a la lepra cuando se jugaban 12 minutos de la primera etapa. El decano igualó a los 32, con un tanto de Miguel Brizuela, y lo dio vuelta por intermedio de Mateo Coronel, a los 36. Antes del entretiempo, Newell's logró la nueva igualdad -a los 39- con un gol de Gonzalo Maroni.

 

En desarrollo...

El minuto a minuto de Atético Tucumán vs. Newell's

