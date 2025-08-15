Cristina va a Casación pero no frena el decomiso de bienes

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) concedió el recurso de Casación presentado por Cristina Kirchner contra la resolución que actualizó el monto del decomiso en la causa Vialidad, aunque confirmó que el proceso de ejecución de sus bienes continuará. La expresidenta, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, había solicitado que la intimación de pago de 537 millones de dólares se suspenda hasta que se resolviera su planteo ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

En su escrito, Kirchner cuestionó el cálculo de la suma, que considera "un disparate jurídico", y sostuvo que no posee bienes producto del delito. Además, argumentó que el monto actualizado se tomó "como definitivo sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural". También reclamó que la decisión sobre la ejecución patrimonial se tramite en el fuero Civil y Comercial, dado que la medida excedería la competencia penal.

El TOF 2 rechazó el planteo y explicó que la cifra de base del decomiso, $85.000 millones en la sentencia original, fue actualizada siguiendo las recomendaciones de peritos oficiales y del Ministerio Público Fiscal, con metodología sólida y transparente.

En la resolución, firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, se establece que el recurso de Casación será revisado por la Cámara Federal, pero "sin efecto suspensivo", por lo que la ejecución del decomiso seguirá en curso. Así, aunque Kirchner podrá sostener sus argumentos ante Casación, la disposición de sus bienes continúa mientras se tramita el recurso.