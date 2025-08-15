VIDEO: devotos de la Virgen de Urkupiña llenan de fe y color la tradicional chaya de autos en Salta

Este viernes, Salta vivió una jornada de devoción y tradición con la celebración de la Virgen de Urkupiña en la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Desde temprano, los fieles se acercaron con sus imágenes y vehículos para recibir la bendición del padre a cargo, en un ritual que combina fe, agradecimiento y esperanza.

Las misas comenzaron a primera hora, con la primera a las 10 de la mañana y la siguiente programada para las 11. Por la tarde, a las 16, se realizará la procesión hacia el Campo de la Cruz, donde se llevará a cabo la Misa Central. Los devotos aprovecharon para llevar sus autos, colocándolos en fila para recibir la bendición especial de la Virgen, que según los fieles protege la salud, la familia y el trabajo.

Entre los testimonios, Carmen, devota desde hace 15 años, expresó: “Le agradezco a la Virgen por la salud, el bienestar y la unión familiar que nos ha brindado”. Por su parte, Guillermo, quien sigue la tradición desde 2013, dijo que acudía para dar gracias por “la casa, el auto, la familia, la salud de los chicos y el trabajo de mi señora”, destacando la importancia de mantener viva la reunión familiar iniciada por antiguos devotos.

Otros fieles como Fernanda, devota desde hace 25 años, contaron que se acercaron para dar gracias tras haber tenido un accidente del cual pudieron salir ilesos. Mientras que Verónica, devota de toda la vida, llevó la bendición para el auto de su hija, recordando a su madre fallecida y manteniendo la tradición familiar.

El padre a cargo destacó el valor de estas celebraciones: “Ojalá que la Santísima Virgen interceda por todos nosotros, especialmente por nuestra patria, para que construyamos una sociedad de hermanos y trabajemos por el bienestar de todos los argentinos. Que la Virgen despierte en nosotros la fe, la esperanza y la caridad”.

La jornada continuará con la bendición de vehículos e imágenes durante toda la mañana, y la procesión de la tarde promete reunir nuevamente a cientos de devotos que agradecen y renuevan su fe en la Virgen de Urkupiña, una tradición que en Salta combina espiritualidad, familia y comunidad.