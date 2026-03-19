El FMI sigue dilatando un desembolso de US$1.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa dilatando la aprobación de la segunda revisión del programa en curso que dispara un desembolso de US$1.000 millones.

“Las conversaciones por la segunda revisión y del artículo IV están en curso y daremos más información a medida que progresen estas conversaciones”, señaló la portavoz del organismo Julie Kozack.

Kozack destacó los avances que realizó el país en materia de reformas, pero evitó pronunciarse sobre la coyuntura y algunos indicadores desfavorables que se conocieron en las últimas semanas.

“Sigue habiendo avances. El trabajo entre el personal del FMI y las autoridades es cercano”, se limitó a contestar.

Kozack sostuvo que “en las últimas dos semanas el entorno mundial se volvió más complicado y en este contexto consideró que la Argentina está en una situación más cómoda para soportar los efectos de la guerra en Medio Oriente debido a su condición de exportador de energía”.

“Argentina pudo abordar bastante bien el shock porque ahora es exportador neto de energía. En 2022 cuando tuvimos el último shock de precios importantes Argentina fue importador neto y ahora Argentina es exportador neto de energía. Fueron US$8.000 millones de dólares en petróleo y gas el año pasado. Esto representa una diferencia muy importante en comparación con el último shock de precios de la energía”, se explayó.

No obstante, dijo que hay que “reconocer que la situación se encuentra en constante evaluación y es incierta”. El FMI le aconsejó a los bancos centrales “vigilar de cerca la situación de aumentos de precios de energía y que consideren el impacto sobre expectativas de inflación de segunda ronda”.