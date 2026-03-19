Chikungunya en Salta: más de 70 casos positivos en una semana y crece la preocupación

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El avance del chikungunya en Salta muestra un crecimiento marcado en pocos días. Según el último reporte del Ministerio de Salud Pública, los casos confirmados pasaron de 154 a 225 en apenas una semana, lo que representa un aumento de 71 contagios en el territorio provincial.

El informe actualizado al 18 de marzo también señala la existencia de 10 casos probables, mientras que la semana anterior se habían notificado 9, lo que refuerza la tendencia en alza de la enfermedad.

El norte, el epicentro del brote

El departamento General San Martín continúa concentrando la mayor cantidad de casos, con especial impacto en Salvador Mazza, donde actualmente se registran 151 contagios, frente a los 96 informados en el reporte anterior.

El crecimiento también se observa en otras localidades del norte:

Aguas Blancas : pasó de 24 a 27 casos

San Ramón de la Nueva Orán : de 13 a 15

Embarcación: de 5 a 9

Además, se sumaron o incrementaron casos en distintos puntos de la provincia como Salta Capital (6), Tartagal (4), Joaquín V. González (3) y Cerrillos (2), entre otros.

Un aumento que enciende alertas

El incremento en los contagios en tan corto tiempo genera preocupación en el sistema sanitario, especialmente por el ritmo de propagación en zonas donde ya existían brotes activos.

El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del dengue, lo que agrava el escenario en una provincia que ya enfrenta condiciones climáticas favorables para su reproducción.

Síntomas y advertencias

Las autoridades sanitarias recuerdan que los principales síntomas incluyen:

Fiebre alta de inicio repentino

Dolor articular intenso, especialmente en manos y pies

Dolor muscular y de cabeza

Erupciones cutáneas y náuseas

Ante la aparición de estos signos, se recomienda acudir al centro de salud más cercano y evitar la automedicación, especialmente con aspirinas o ibuprofeno.

La prevención, clave para frenar el avance

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud insiste en reforzar las medidas de prevención en los hogares: