Vacunación contra el dengue en La Candelaria

El Ministerio de Salud Pública anunció que a partir del lunes 2 de marzo comenzará la vacunación focalizada contra el dengue en el departamento La Candelaria, que se suma así a la campaña que ya se desarrolla en San Martín, Orán, Rivadavia, Anta, Güemes, Rosario de la Frontera y Metán.

La estrategia forma parte del Plan Estratégico de Prevención y Control definido de manera conjunta entre la Provincia y la Nación, con el objetivo de complementar las dosis ya distribuidas en otras jurisdicciones y ampliar la cobertura en zonas consideradas prioritarias.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a residentes de entre 15 y 39 años. Quienes se encuentren dentro de ese rango etario deberán presentarse en el hospital local con su Documento Nacional de Identidad y el carnet de vacunación para acceder a la dosis.

Desde la cartera sanitaria informaron que, bajo la supervisión del Programa de Inmunizaciones, a cargo de Adriana Jure, se llevó adelante una jornada intensiva de capacitación destinada al personal del hospital de La Candelaria. Según indicaron, tras esta instancia técnica el equipo de salud quedó preparado para iniciar la aplicación de la vacuna y brindar el correspondiente asesoramiento a la comunidad.

Las autoridades recordaron que existen contraindicaciones específicas. No podrán vacunarse embarazadas ni mujeres en período de lactancia, pacientes con inmunocompromiso o enfermedades oncológicas, ni personas que se encuentren bajo tratamiento con corticoides, inmunoglobulinas o hemoderivados. Además, quienes hayan tenido un diagnóstico confirmado de dengue deberán esperar al menos seis meses antes de recibir la vacuna.