10°
15 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
YPF
cumbre en Alaska
Patricia Bullrich
Salta
Aasesino serial en Jujuy
Día del Niño
El clima en Salta
Juegos de niños
Festejos de la Virgen de Urkupiña
Estrenos de Netflix
Salta

VIDEO. Emotiva misa central en honor a la Virgen de Urkupiña en el Campo Histórico de la Cruz

El clima de devoción se hizo sentir en cada rincón, acompañado de cantos, oraciones y momentos de recogimiento.
Viernes, 15 de agosto de 2025 19:58
Con una gran concurrencia de fieles, el Campo Histórico de la Cruz fue escenario de la misa central en honor a la Virgen de Urkupiña, una de las celebraciones religiosas más sentidas por la comunidad boliviana y por numerosos devotos que llegan desde distintos puntos de la provincia.

Desde las primeras horas de la tarde, familias enteras se acercaron al lugar portando imágenes, flores y ofrendas para rendir homenaje y agradecer a la Virgen por los favores recibidos. El clima de devoción se hizo sentir en cada rincón, acompañado de cantos, oraciones y momentos de recogimiento.

 

En diálogo con El Tribuno, varios asistentes compartieron su emoción por participar en la ceremonia. “Vengo por la familia y a agradecer todas las bendiciones que nos han brindado”, expresó una mujer visiblemente conmovida. Otra devota destacó: “Estamos muy emocionadas de esta participación. A mí la Virgen me ha dado mucho”.

Un símbolo de unidad y esperanza

La festividad de la Virgen de Urkupiña es considerada un símbolo de unidad y esperanza, y cada año convoca a cientos de personas que encuentran en ella un espacio para renovar su compromiso espiritual y reforzar los lazos comunitarios.


 

