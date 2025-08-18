¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
18 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

veto a la Ley de Discapacidad
Hungría
Leonel Francia
Concejo Deliberante de Metán
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
Armas en Tartagal
Jannik Sinner
Enzo Fernández
Central Norte
Inseguridad
veto a la Ley de Discapacidad
Hungría
Leonel Francia
Concejo Deliberante de Metán
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
Armas en Tartagal
Jannik Sinner
Enzo Fernández
Central Norte
Inseguridad

DÓLAR OFICIAL

$1315.00

DÓLAR BLUE

$1340.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

¿Por qué Enzo Fernández no fue citado en la Selección argentina?

El mediocampista campeón del mundo no se encuentra en la prelista de Lionel Scaloni y el entrenador tuvo que recurrir a alternativas.
Lunes, 18 de agosto de 2025 17:31
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó la prelista de convocados de la Selección argentina para los próximos compromisos por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Notas Relacionadas

Entre las sorpresas aparecieron nombres como Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City) y José Manuel López (Palmeiras), quien tendrá su primera oportunidad en la Albiceleste. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de Enzo Fernández, pieza clave en los últimos años y referente del mediocampo argentino.

La razón de la baja del jugador del Chelsea radica en la sanción que recibió tras su expulsión en el empate frente a Colombia en el Monumental. A los 18 minutos del complemento de aquel partido, Fernández vio la roja directa por un planchazo contra Kevin Castaño, una acción imprudente que le valió dos fechas de suspensión por parte de la Conmebol.

De esta manera, Lionel Scaloni se vio obligado a buscar alternativas para reforzar esa zona de la cancha, y la elección recayó en Alan Varela, de gran presente en Portugal con el Porto.

Quieren renovar el mediocampo

La decisión del cuerpo técnico también responde a la necesidad de renovar opciones en el mediocampo. Varela se suma a una lista donde ya están nombres como Rodrigo De PaulAlexis Mac Allister y Exequiel Palacios, mientras que Enzo Barrenechea, que había sido convocado en la última doble fecha, quedó marginado.

Otras bajas

A esto se agrega la ausencia de Nicolás Domínguez, quien se recupera de una lesión en los meniscos, lo que obligó a Scaloni a rearmar su plantel en un sector clave del campo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD