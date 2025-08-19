Revisarán el monto de la causa Vialidad

El Tribunal Oral Federal 2 que juzgó y condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad concedió una apelación para que Casación revise el monto dispuesto para el decomiso, pero seguirá adelante con las ejecuciones de bienes.

Los jueces del Tribunal Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu decidieron que la apelación se conceda "sin carácter suspensivo", según la resolución.

"La concesión del recurso se hará sin suspender el trámite del decomiso que se encuentra en curso", advirtieron los magistrados.

La apelación se concedió para que la Cámara Federal de Casación revise la actualización del monto del decomiso que quedó calculado $684.990.350.139,86 a pagar de manera solidaria entre todos los condenados. "Es imperativo recordar que este proceso se encuentra transitando ya la etapa de ejecución" y que el monto fijado en el veredicto de diciembre de 2022 quedó firme por decisión de la Corte Suprema con lo cual es "cosa juzgada".