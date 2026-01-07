PUBLICIDAD

7 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Rosario de la Frontera: investigan la desaparición de un abuelo y su nieto

La Fiscalía de Rosario de la Frontera activó el protocolo de búsqueda tras la denuncia por la desaparición de un hombre de 85 años y su nieto de 16, quienes salieron hacia un cerro y no regresaron en el horario previsto. Faltan a su hogar desde ayer, 6 de enero. 
Miércoles, 07 de enero de 2026 18:26
La Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera investiga la desaparición de un adulto mayor y un menor, quienes faltan a su hogar desde la mañana del martes 6 de enero, cuando salieron con destino a un cerro de la zona y no regresaron en el horario previsto. Desde entonces, se desarrollan intensivas tareas de búsqueda.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, encabeza la investigación por la desaparición de Tránsito Roque Leal, de 85 años, y de su nieto Kevin Leal Segovia, de 16, quienes residen en Finca Ojo de Agua, en jurisdicción del sur provincial.

Según consta en la denuncia, radicada por la hija de la mujer y tía del adolescente, ambos salieron de la vivienda familiar durante la mañana con rumbo al cerro conocido como “La Cumbre”, donde poseen una gruta que visitan ocasionalmente. Indicaron que regresarían alrededor de las 17, como lo hacían en otras oportunidades.

La denunciante relató que el último contacto telefónico con el menor se produjo cerca de las 15 de ese mismo día. Al no tener novedades en el horario acordado para el regreso, familiares comenzaron a preocuparse y realizaron una búsqueda por sus propios medios, sin obtener resultados positivos.

Ante la falta de noticias sobre el paradero de ambos, se formalizó la denuncia y se activó el protocolo de búsqueda, con la intervención de efectivos policiales de la jurisdicción y el apoyo de baqueanos que conocen la zona serrana.

Además, se dio participación a la Brigada de Investigaciones, a la Policía Rural y Ambiental y se solicitó la colaboración de Defensa Civil, así como de familiares y vecinos que puedan aportar información relevante o conocimiento del terreno.

Desde la Fiscalía se informó que las tareas se desarrollan de manera coordinada y sostenida, con recorridos en sectores de difícil acceso, teniendo en cuenta las características del área hacia donde se dirigieron el adulto mayor y el menor.

El fiscal López Ibarra señaló que el objetivo central es dar con el paradero de ambos lo antes posible, y que todas las actuaciones necesarias continúan en marcha, mientras se analiza la información recolectada durante los operativos.

 

