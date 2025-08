"Sos funcional al saqueo del país": Cristina volvió a apuntar contra Milei

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo ayer que el mandatario Javier Milei es "muy cobarde" y le advirtió al jefe de Estado que, cuando al poder económico "no les sirva", lo van a "tirar al basurero de la historia", en tanto recibió al expresidente de Colombia Ernesto Samper.

En una carta publicada en la red social X, Fernández de Kirchner acusó a Milei de ser "un presidente muy cobarde", al exponer que "la verdad de la milanesa es que los que sí tienen un plan son el poder económico (con su correlato mediático) y las Fuerzas del Norte… que para sostenerte, usarte como títere vende Patria y continuar saqueando nuestro país a través de las finanzas y los recursos naturales, necesitaron meterme presa y proscribirme".

"Te van a tirar al basurero"

"No es una visión conspirativa de la historia. Es mucho más sencillo: hay que escuchar lo que dicen y ver lo que hacen. Eso sí... fíjate Milei... porque cuando no les sirvas más te van a tirar al basurero de la historia", expresó.

También le endilgó a que Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, que "lo único que se les ocurre es ir a un streaming a echarle la culpa a la amiga de (Jorge) Videla (tu vicepresidenta) y a los "kukas"?, en alusión a Victoria Villarruel.

Además, agregó que "el famoso plan motosierra fue en realidad una motosierra brutal para el bolsillo de los argentinos... mientras tanto... los dólares vuelan al pago de deuda, al colchón, al exterior o a los amigos del poder. El carácter bimonetario de la economía argentina es una realidad más presente que nunca"

En forma irónica se preguntó "¿En serio que Todo Marcha de Acuerdo al Plan? ¿TMAP? Es así la boludez que escriben los tuiteros que Karina (Milei) dejó afuera de las listas, ¿no? Tuviste que pagar tasas de interés arriba del 65% y ni así conseguiste que te renueven la totalidad de los vencimientos en pesos".

La expresidenta, quien se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria, le reprochó al mandatario "tener los salarios pisados, las jubilaciones por el suelo, aumentan los despidos y las suspensiones y cierran fábricas, PyMES y comercios".

Recibió a Samper

Por otro lado, Fernández de Kirchner recibió al exmandatario de Colombia Ernesto Samper en su departamento de la calle San José 1111 del barrio de Constitución.

"No comparto la proscripción política porque es una medida que va en contra de las normas interamericanas sobre la libertad y hacer elegir", expresó Samper al salir del encuentro con la ex mandataria.

El cason Lula Da Silva

Asimismo, al hacer referencia al proceso judicial que llevó a la ex mandataria al encarcelamiento domiciliario, el dirigente rememoró el caso del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

"No olvidemos que a Lula lo secuestraron judicialmente para que no pudiera aspirar a la presidencia de Brasil. Nos hubiéramos evitado todo el paso de (Jair) Bolsonaro que fue dramático", apuntó Samper en declaraciones a Somos Radio AM 530.

En esa línea, el ex jefe de Estado de Colombia sostuvo que vio "muy animada" a la titular del PJ y "enterada de todos los temas que están sucediendo en el país y en América Latina".

