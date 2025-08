El municipio denunciará en la Justicia a las empresas que tiran basura

Tras el incendio que arrasó con al menos 36 viviendas precarias en la Ampliación del barrio 20 de Junio, el intendente Emiliano Durand anunció que la Municipalidad llevará a la Justicia a las empresas responsables de arrojar basura en la zona del río Arenales, donde comenzó el fuego alimentado por los residuos, las gomas y el fuerte viento.

"Vamos a limpiar el lugar y hacer la denuncia a las empresas que tiraron basura ahí, que ardió y sigue ardiendo", sostuvo ayer Durand a El Tribuno. Y agregó: "Mucho de eso tiene que ver con la irresponsabilidad de muchas empresas de contenedores que fueron y tiraron la basura ahí, y ahora todos los salteños tenemos que hacernos cargo del daño ambiental que ocasionaron y de los destrozos que provocaron", agregó el jefe comunal.

El fenómeno climático del viernes por la tarde provocó ráfagas de viento intensas, que encendieron residuos acumulados a la vera del río, donde familias enteras habían levantado sus casas con materiales muy precarios. El fuego se extendió con rapidez, dejando sin techo ni pertenencias a decenas de personas.

"Estoy en 20 de Junio. Mirá, un montón de gente perdió sus cosas. Estamos laburando con bomberos, con todo. Pero el incendio no se apaga porque hubo empresas que tiraron basura ilegalmente acá", expresó Durand en un video grabado en el lugar. "Van tirando pila y pila de basura y abajo hay gomas, plásticos, todo lo que no se apaga fácilmente. Entonces yo te pido: primero, no enciendan fuego. Y segundo, no tiren basura en cualquier lado. Y ya que empresas tiran basura, por favor...", reclamó el intendente con indignación.

Según confirmó, la presentación judicial se realizará el lunes, y ya existen denuncias previas que serán ratificadas con nuevas pruebas. "La denuncia se presenta el lunes. Ya había denuncias presentadas por esto, se van a ratificar. Vamos a tener denuncia por daño ambiental, por un montón de motivos, más allá de las multas que correspondan", detalló Durand.

También anticipó que la Procuración municipal cuenta con videos de distintas empresas que arrojaron residuos, los cuales serán parte del expediente. "En lo que nos pasaron los vecinos, yo veo contenedores de Contenor, Contemax y otras empresas", enumeró.

Por otro lado, desde el municipio se informó ayer que se labró un acta de infracción a una empresa de contenedores. Es que en la recorrida que se realizó por la zona afectada había contenedores de una firma que ya había sido advertida.

Negativa

Los vecinos de Ampliación 20 de Junio habían señalado a la empresa Contemax como responsable de tirar basura y escombros en la zona donde se inició el fuego. Ayer, la concejal electa por La Libertad Avanza, Erica Yanina Castro Nievas, propietaria de la firma salió al cruce de esas acusaciones.

"Niego rotundamente las acusaciones. No tengo contenedores ni camiones tirando basura en ese lugar", aseguró Castro Nievas, al ser consultada por El Tribuno sobre los señalamientos de los vecinos, quienes la acusaron directamente de utilizar el descampado como basural, lo que habría favorecido la propagación del fuego.

"Me parece sumamente grave que en lugar de enfocarse en las familias damnificadas por esta tragedia, hayan hecho foco en quién es la dueña de la empresa", agregó.

Realizarán el DNI a los afectados

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, informó que, tras el fenómeno del viento Toro que azotó la ciudad de Salta y distintas localidades del interior -provocando incendios de pastizales y viviendas tanto en Capital como en el interior- se determinó brindar una atención especial a aquellas familias que hayan perdido su documentación a causa del siniestro.

En este sentido, podrán gestionar sin turno sus ejemplares de DNI y recibir actas de hechos vitales de manera extraordinaria.

"Ya estamos en comunicación con los organismos pertinentes, los cuales realizarán un relevamiento para conocer la situación de las familias afectadas y así poder asistirlas adecuadamente", explicó Ubiergo.

"A partir del día lunes reforzaremos ese trabajo conjunto para brindar la documentación necesaria a quienes lo necesiten", aseguró.