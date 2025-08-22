Equipos municipales sofocan un gran incendio por el viento Zonda en Villa Violeta

La Municipalidad de Salta, en coordinación con dotaciones de Bomberos y diferentes organismos de emergencia, continúa trabajando intensamente para sofocar el incendio registrado en Villa Violeta, en inmediaciones del aeropuerto Martín Miguel de Güemes.

El intendente, Emiliano Durand, se encuentra en el lugar encabezando el operativo, que se extenderá hasta altas horas de la noche debido a la magnitud del fuego y las condiciones climáticas adversas.

El secretario de Ambiente y Servicios Públicos Martín Miranda, explicó que el fuego se propagó con rapidez debido a las fuertes ráfagas de viento y alcanzó grandes extensiones, desde la zona de Santa Ana hasta Villa Violeta, llegando incluso a sectores cercanos a la Circunvalación Oeste.

"Gracias a Dios no hubo que lamentar víctimas, solo daños materiales. Los vecinos pudieron realizar las primeras actuaciones y luego se avanzó con motobombas para contener el fuego”, afirmó el funcionario.

Apoyo a una familia que tuvo serios daños materiales

Desde el área de Desarrollo Social se continúa acompañando a una familia cuya vivienda resultó comprometida y brinda apoyo humanitario, con agua, barbijos y asistencia directa a las familias afectadas y al personal de emergencia en el lugar.

Asimismo, personal de Bienestar Animal y Zoonosis brinda asistencia a los animales afectados en la zona.

"Lo más doloroso es que muchos de estos focos fueron provocados intencionalmente. Es incomprensible que a esta altura sigamos teniendo que enfrentar situaciones por negligencia o irresponsabilidad de vecinos, poniendo en riesgo la vida de tantas personas", afirmó Esteban Carral, secretario de Protección Ciudadana y Espacios Públicos.

Durante la jornada, se controló incendios registrados en: asentamiento San Justo, Villa Floresta Baja, Villa Los Sauces, paraje Tres Palmeras, Villa Aurelia, barrio 14 de Mayo, barrio Sarmiento, barrio Verbena, barrio Santa Ana I y barrio Las Marías, entre otros.

La alerta meteorológica continúa vigente por lo que desde el municipio se solicita a la comunidad extremar las medidas de cuidado y se recuerda que está prohibido encender fuego en espacios abiertos.

Ante cualquier emergencia se solicita a los vecinos comunicarse al 911 o al 105.