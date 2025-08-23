PUBLICIDAD

23 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Expo Rural Salta
Nicolás Pino
El clima en Salta
Guillermo Francos
Rugby Championship
Javier Milei
Primera Nacional
Incendios en Salta
Salta

Solidaridad para una familia que perdió todo tras un devastador incendio en Villa Violenta

Necesitan ropa, calzado y materiales de construcción para reconstruir su vivienda.
Sabado, 23 de agosto de 2025 21:32
Anoche un gran incendio arrasó con la casa de la familia Gazón en Barrio Villa Violenta, San Luis. La tragedia dejó a la familia sin hogar, y actualmente se encuentran viviendo dentro de un auto, mientras intentan superar la pérdida total de su vivienda.

Se hace un llamado a la solidaridad de todos los salteños para ayudar a esta familia en su momento más difícil. Necesitan de manera urgente los siguientes artículos:

Ropa y calzado:

  • Mujer: Talles 37, 38 y 39.

  • Niños: Talles 28 y 31.

  • Hombre: Talles 41 al 43.

  • Ropa de niño: Para varones de 5 y 10 años.

  • Ropa de adulto: Mujer talle 36 y 40, hombre talle 42 a 44.

Materiales para la construcción y equipamiento del hogar:
Se reciben todo tipo de materiales, desde chapas usadas, plásticos o cualquier otro material que sirva para reconstruir su vivienda.

Cómo colaborar:

  • Cuenta de María Carolina Serrano: Banco El Sol, alias: mserrano01

Donaciones físicas en los siguientes puntos:

  • San Luis Restaurante Huallpa

  • Centro NAS, Pueyrredón 1497

Además, para acercar materiales y otras cosas para la casa comunicarse con el 3875015730 para compartir a ubicación. 

Un pequeño aporte es un gran gesto de apoyo para la familia Garzón. 

