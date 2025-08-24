El campo salteño reclamó previsibilidad, alivio impositivo para crecer y pidió por la seguridad

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La Exposición Rural de Salta abrió sus puertas con un acto cargado de simbolismo y pedidos para el sector. La edición 2025 no solo celebra el 81° encuentro anual del campo con la ciudad, sino también el 125° aniversario de la Sociedad Rural Salteña (SRS), institución que desde 1900 representa a los productores de la provincia.

En un escenario marcado por la incertidumbre económica y la necesidad de consensos políticos, los discursos de las principales autoridades rurales se convirtieron en una hoja de ruta con pedidos concretos para los gobiernos nacional y provincial.

Figueroa: “Necesitamos seguridad jurídica y eliminar las retenciones”

El presidente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa, encabezó la inauguración con un mensaje enfático: “El campo salteño necesita reglas claras y previsibilidad para poder crecer”.

En su discurso repasó los logros históricos de la institución y remarcó que, pese a las crisis, la unidad del sector fue la clave para sostener la producción. Entre los principales reclamos pidió: Eliminar de manera definitiva los derechos de exportación: “Esas retenciones tanto daño le hacen al agro”, sostuvo.

Seguridad jurídica y reglas estables que fomenten inversiones a largo plazo.

Infraestructura vial y ferroviaria que conecte a Salta con los puertos y mercados.

Obras de captación de agua para potenciar cultivos como tabaco, hortalizas y viñedos.

Reforma tributaria que permita mayor competitividad y fomente la formalidad.

Industrialización de la producción primaria, con eje en biocombustibles y frigoríficos.

Asimismo, Figueroa hizo un llamado a la unidad social y política: “Debemos dejar atrás las disputas y encontrar un punto de equilibrio que nos catapulte a ser una provincia ejemplo para la Nación”.

Pino: “Si al campo le va bien, a la Argentina también”

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, remarcó que los productores están acostumbrados a convivir con el clima, pero no con la presión impositiva: “La soja dejó de ser negocio en Salta por la dureza del esquema tributario”.

Advirtió sobre la caída de cultivos tradicionales como la caña de azúcar y la soja, aunque destacó que los productores se adaptan buscando alternativas como los lotes de garbanzo, muy demandados en Brasil.

En un mensaje esperanzador, Pino planteó: “Si a la producción le va bien, a la Argentina le va a ir mucho mejor. No podemos dejar pasar esta oportunidad”.

Castañeda: “El norte necesita infraestructura y una reforma laboral”

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castañeda, también se sumó a los reclamos con una mirada puesta en el desarrollo federal.

Entre sus planteos destacó: Infraestructura vial y ferroviaria adecuada, recordando que el tren Belgrano Cargas debe ser “una prioridad para la región”.

Reforma laboral moderna que incentive el empleo registrado.

Fortalecimiento del Senasa e INTA, claves para mantener la sanidad animal y la innovación tecnológica.

Rechazo absoluto a las retenciones: “Siempre vamos a insistir en su eliminación total, porque son un tapón enorme a la producción”.

Castañeda también apeló al protagonismo de los jóvenes rurales: “El futuro del campo argentino depende de su energía y compromiso. Necesitamos que encuentren motivos para quedarse en el interior y crecer en él”.

Un sector que pide ser escuchado

La inauguración de la Expo 2025 dejó en claro que, más allá de los avances logrados con medidas provinciales como la exención de algunos impuestos y créditos productivos, el campo salteño aún enfrenta problemas estructurales: altos costos, infraestructura deficiente, inseguridad, presión fiscal y la falta de industrialización.

Los referentes coincidieron en que la salida está en producir más y mejor, con agregado de valor y eficiencia. Pero dejaron un mensaje común al poder político: sin previsibilidad, reglas claras y un esquema impositivo justo, el potencial productivo del norte argentino seguirá limitado.