Escándalo por supuestas coimas en Discapacidad: difunden nuevos audios de Spagnuolo

Todo indica que no fue un desliz ni una casualidad. A Diego Spagnuolo lo habrían grabado de manera sistemática durante meses, en los que dejó registro no solo de un supuesto esquema de corrupción en la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sino también de sus opiniones críticas de varios funcionarios clave del gobierno de Javier Milei.

Una nueva tanda de audios obtenidos de manera clandestina, sin que quede claro quién lo hizo ni con qué intención, fueron publicados en las últimas horas en el canal de streaming Carnaval, en Radio 10 y en el diario Página 12. En ellos, la voz atribuida al exdirector de la Andis se despacha otra vez contra Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de Karina Milei, cuestiona a los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación) y Sandra Pettovello (Capital Humano) e insulta a Diego Sucalesca, director de la Agencia Argentina de Inversiones y amigo personal del Presidente y su hermana.

En esta nueva tanda de filtraciones, la voz que aparentemente es de Spagnuolo se escucha limpia, sin ruido de fondo. No queda claro si son conversaciones de teléfono o una grabación directa de sus comentarios. Él o los interlocutores no se oyen en los tramos publicados.

El escándalo estalló el martes de la semana pasada, cuando se conoció una grabación en la que Spagnuolo describe un supuesto sistema de recaudación de coimas con las droguerías a las que el Estado les compra medicamentos para el área de Discapacidad. Señala a Menem como responsable de organizarlo. Al día siguiente, Milei decidió echarlo, mientras la Justicia iniciaba una investigación que avanzó con inesperada celeridad.

En el Gobierno -que da por cierto que quien habla en los audios es Spagnuolo, temían la aparición de más audios. Efectivamente ocurrió. Las grabaciones, tal como fueron difundidas, darían cuenta de una operación de seguimiento prolongada en el tiempo, al menos entre julio de 2024 y marzo de 2025.

Contra Pettovello

Uno de los fragmentos, sin contexto para entender a qué se refiere, alude despectivamente a la ministra Pettovello, de máxima confianza de Milei.

“No, no pero igual Sandra medio me hizo una jugada a mí ¿viste? Me dejó medio expuesto con Karina y con Lule. Cuando hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora, salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. No... Esto está implosionando de adentro“, se escucha decir a la voz atribuida a Spagnuolo.

Lemoine y Sucalesca

En otro de los audios, Spagnuolo se queja de una actitud de Sucalesca respecto de un proyecto de ley sobre discapacidad que redactó Karina Milei y que él quiso corregir, con algunos cambios técnicos. Se supone que la diputada Lilia Lemoine se lo había llevado para revisar y después presentarlo en la cámara. Al parecer, Sucalesca le pidió no tocar una coma y él estalló.

“Este Sucalesca, que metieron, uno que era actor de teatro, se emperró en que tiene que salir como ellos querían. Viene Lilia y me dijo: ‘Este puto de mierda, que no sabe nada... viste’. Y se calentó y dijo que lo presente Romina (...). ¿Cuál es el poder del flaco? Que lo banca Karina. ¿Cómo sostenés este tipo de cosas?“.

Contra Lule Menem

“Yo no puedo creer este Lule Menem. ¿Qué mierda tiene Karina, la puta madre? Falla la política en este gobierno", dice otro de los audios. Alude entonces a la expulsión de Ramiro Marra de LLA (a principios de este año). Dice que él no lo quiere especialmente, pero añade: “Lo limpiaron de un plumazo. No estuvo bien. No se pagan bien las cosas”.

Sturzenegger

Otro de los audios, que dura casi 3 minutos de corrido, refleja un comentario de la voz atribuida a Spagnuolo en la que describe una conversación con un delegado de Sturzenegger. “Le digo no, disculpame, a mí, vos me tenías que dar una mano. Bajar de alta las pensiones es mi trabajo. No. no, disculpame, a mí personalmente Federico me dijo vos me ibas a dar una mano. Decime si venís a darme una mano, si me venís a controlar, si me venís a decir cómo tengo que hacer mi trabajo”, dice.

Al final critica de manera directa al ministro: “Hace poquito yo saqué una resolución, que la saqué yo de la Andis. Ni se la mostré a Sturzenegger ni nada. Una resolución que le quitaba vencimientos a algunos CUD (Certificados Únicos de Discapacidad) que, nada, a vos te falta un brazo, ese CUD no tiene vencimiento. Y Sturzenegger lo publicó como si hubiese sido una resolución de ellos. ¿Pero entendés? Es todo un desmadre que se te meten en cada... Se te meten en tu organismo. Sin estar intervenido, te intervienen“.

