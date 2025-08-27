PUBLICIDAD

Salta

El Gobierno prorrogó la intervención del IPS por tres meses

Continuará al frente de la institución el contador Emilio Carlos Martín Savoy Uriburu, designado interventor en el decreto inicial.
Miércoles, 27 de agosto de 2025 10:32
Prorrogan la intervención del IPS
El Gobierno de la Provincia de Salta resolvió prorrogar por tres meses la intervención administrativa del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), medida que fue dispuesta en febrero a través del Decreto Nº 108/2025, debido a la “crítica situación” en la que se encontraba la obra social provincial.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Nº 527/2025, publicado en el Boletín Oficial, en el que se argumenta que, si bien se avanzó con medidas para regularizar el funcionamiento del organismo, todavía restan tareas para alcanzar su “óptimo desempeño”.

Con esta prórroga, continuará al frente del IPS el contador Emilio Carlos Martín Savoy Uriburu, designado interventor en el decreto inicial, quien mantendrá las facultades establecidas en la Ley Nº 5348 de Procedimientos Administrativos de la provincia.

El decreto también establece que la decisión debe ser comunicada a la Legislatura en un plazo de diez días, tal como lo prevé la normativa vigente.

La intervención del IPS fue justificada a principios de año por el Ejecutivo provincial en función de los problemas financieros y administrativos que atravesaba la obra social, que da cobertura a miles de afiliados estatales.

La medida fue firmada por el gobernador Gustavo Sáenz, en acuerdo general de ministros.

