Spagnuolo designó abogado en la causa por la Andis

Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presentó este jueves en la causa que lleva adelante el fiscal federal Franco Picardi por el escándalo de los audios en los que él mismo describe un presunto pago de sobornos y menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Lule Menem, mano derecha de la funcionaria.

Según confirmaron fuentes judiciales, Spagnuolo designó como abogado defensor a Ignacio Rada Schultze para encarar su estrategia legal frente a un proceso que lo ubica en el centro de un posible entramado de corrupción.

La investigación ya había incorporado la denuncia de Droguería Suiza Argentina SA y apunta a un circuito de coimas que involucra al organismo que encabezaba el exfuncionario. Incluso, el propio Gobierno reconoció sobreprecios del 27% en la compra de un medicamento.

La decisión de Spagnuolo ocurre en paralelo a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien advirtió que los hechos revelados en las grabaciones serían denunciados penalmente.