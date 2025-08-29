La atacaron en la calle, le robaron con cuchillo y luego abusaron de ella: hay dos imputados

La fiscal penal 3, subrogante de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Celina Morales Torino, imputó de forma provisional a dos hombres mayores de edad por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, por la participación de dos o más personas y por el uso de arma, en concurso real con coacción con arma (tres hechos), también en concurso real con robo calificado por el uso de arma y robo en poblado y en banda.

Las actuaciones se iniciaron a partir de la denuncia de una mujer, quien manifestó que, en horas de la noche del pasado 26 de junio, se retiró del domicilio de su madre con destino a su vivienda, ubicada en barrio Luján, localidad de Cachi.

Fue interceptada y bajo amenazas con un cuchillo, conducida a una zona en donde tres sujetos le habrían robado dinero en efectivo y su teléfono celular, para luego abusarla sexualmente. Transcurrido un tiempo, le entregaron sus prendas y la dejaron ir.

En el marco del avance de la investigación, el informe elevado por el Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) concluyó que las muestras de ADN obtenidas de la víctima resultaron compatibles con el perfil genético de uno de los imputados.

Durante la audiencia, uno de los imputados prestó declaración y brindó su versión de los hechos, mientras que el otro se abstuvo de hacerlo. Por su parte, la fiscal Morales Torino, solicitó la prisión preventiva de ambos ante el Juzgado de Garantías en turno.