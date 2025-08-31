Incendios de pastizales pusieron en alerta a Capital y varias localidades del Valle de Lerma

Una seguidilla de incendios de pastizales obligó a desplegar un amplio operativo en distintos puntos de la provincia. Los focos ígneos se registraron tanto en barrios de la ciudad de Salta como en localidades del Valle de Lerma y el sur provincial.

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, las intervenciones se realizaron a través de la Subsecretaría de Defensa Civil, el Sistema de Emergencias 911 y la Policía de Salta, en coordinación con los cuerpos de Bomberos Voluntarios de cada jurisdicción.

En la capital, las llamas avanzaron en sectores de barrio Solidaridad y El Loteo, mientras que en el interior se trabajó en Campo Quijano, La Silleta, villa Los Álamos, El Carril y Metán, entre otros puntos.

Las tareas de extinción y enfriamiento demandaron la participación de Bomberos de la Policía y de la Brigada Forestal de Defensa Civil, que lograron sofocar todos los focos antes de que se expandieran a zonas pobladas.

El operativo conjunto permitió dar una respuesta y evitar daños mayores, aunque las autoridades recordaron que en esta época del año los incendios de pastizales se vuelven más frecuentes por las condiciones climáticas y la acción humana.

Desde el área de Seguridad recordaron que, ante cualquier emergencia o situación de riesgo por fuego en pastizales, la población debe comunicarse de inmediato con el Sistema de Emergencias 911 para una intervención rápida.