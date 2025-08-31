"Corro por vos" de Hirpace, cómo serán los cortes en el centro

Este domingo desde las 9.00 comienza la concentración de los participantes a la 35° edición del maratón de HIRPaCe, con un gran operativo de tránsito en la zona del Monumento Güemes.

La carrera tendrá dos modalidades, una participativa de 1 kilómetro y otra competitiva de 10 km. El operativo contará con personal uniformado en diferentes puntos de la competencia para orientar a los que toman parte de la misma.

El circuito de la carrera competitiva será el siguiente:

Comienza en monumento Güemes y avanza por Avenida Uruguay hasta Reyes Católicos. Continúa por Reyes Católicos hacia plaza del Deporte (2da Rotonda de Tres Cerritos). Da la vuelta en la rotonda para regresar por Reyes Católicos hasta Avenida Entre Ríos. Continúa por Entre Ríos hasta doblar por Avenida Sarmiento.

Desciende por Sarmiento hasta Avenida Belgrano. Se corre por Belgrano hasta calle Mitre, donde se dobla y se va hasta calle Caseros. En calle Caseros se continúa en dirección a Avenida del Bicentenario, subiendo por el pasaje hasta llegar a Avenida Uruguay para doblar a mano izquierda y regresar al Monumento a Güemes que también será el punto de llegada.

Circuito de la carrera participativa:

Iniciará también en el Monumento a Güemes, continuará por Avenida Uruguay, seguirá por A. Cornejo, después por Avenida Bicentenario y la recta final por Paseo Güemes hasta regresar al monumento.

Habrá cortes en la zona del monumento y luego retenciones al paso en:

– Av. Uruguay – Puló

– Av. Entre Ríos – Cornejo

– Av. Bicentenario – Paseo Güemes

– Paseo Güemes – Milagro

El operativo se mantendrá hasta finalizar la actividad y la total desconcentración de los asistentes por lo que se recomienda utilizar vías alternativas, reducir la velocidad en las zonas afectadas y atender las indicaciones del personal desplegado en la zona.