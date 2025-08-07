Wanda Nara y una indirecta más para Mauro Icardi en la publicidad del maní

Wanda Nara no deja pasar oportunidad de enviarle mensajes a Mauro Icardi, aunque sea una indirecta dentro de otra y, tal es la ocasión que dejó un contundente mensaje en medio de la publicidad de una marca de maní.

La producción de imágenes se conoció hoy, allí Wanda se jacta de ser una “manicera” orgullosa, pero eso no fue todo, sino que una prenda en específico, incentivo a una nueva lectura de sus “no tan indirectas” al futbolista que está de novio con Eugenia “La China” Suárez.

En las fotografías y el video publicitario se la puede ver con un jean, cinturón Gucci y una camisa blanca que, a simple vista, pasa desapercibida, sin embargo, es la misma -aunque en modelo femenino- que utilizó el padre de sus hijos.

La pieza de vestir se pudo ver en una sesión fotográfica publicada por Suárez hace sólo dos días, allí se puede ver a la feliz pareja, delante de un fondo de naturaleza en su nuevo hogar de Estambul, Turquía. En el carrete, Icardi y la intérprete se abrazan o bien miran a cámara.

El descubrimiento fue incentivado por el periodista Nahuel Saa -La Criti- que notó la coincidencia, a partir de la publicidad en donde Nara señaló: "Cuando me dijeron de sumarme a esta campaña no tuve que ni pensarlo. Fanática desde siempre, y ahora oficialmente".