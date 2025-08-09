Manuel Adorni cargó contra Diana Mondino: "No estaba preparada"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cargó ayer contra Diana Mondino luego de que la excanciller criticara al presidente Javier Milei en una nota que brindó a la cadena internacional Al Jazeera, y señaló que la funcionaria "tal vez se vio envuelta en una entrevista para la que no estaba preparada".

"Cuando uno ha representado al Gobierno y, más en el caso de Mondino, que ha representado a la Argentina ante el mundo, muchas veces las declaraciones hablan más de la persona que del propio Presidente, en este caso", dijo.

Su expresión llega luego de que la exfuncionaria opinara sobre el escándalo por la criptomoneda $LIBRA y planteara que Milei es poco "inteligente" o "es una forma de corrupto". Además, habló de los perros y evitó rechazar que el libertario sea "insano".

"Se ve que no estaba en un buen día"

Tras la entrevista, Adorni retrucó: "Mondino es una persona inteligente que se ve que no estaba en un buen día o que no tenía claridad en lo que estaba diciendo. Tal vez se vio envuelta en una entrevista para la que no estaba preparada".

Para el vocero, la exministra "hizo un comentario desafortunado" contra el mandatario y remarcó: "Efectivamente hizo un comentario absolutamente desafortunado de una persona que le dio la posibilidad no solo de trabajar para el Gobierno, de hacer su aporte a la patria, sino, además, de representar a la Argentina".

La excanciller se desempeñó al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto hasta octubre de 2024, luego de que la Argentina votara de manera diferente de Estados Unidos e Israel, cuando se pronunció en contra el bloqueo a Cuba en la ONU. En su lugar, el Poder Ejecutivo designó a Gerardo Werthein.

Defensa de Lemoine

Lilia Lemoine salió en defensa del Presidente y aseguró que el reportaje fue armado. La diputada nacional afirmó que los dichos de Mondino forman parte del contexto electoral en el que se busca que "(Javier) Milei quede como un corrupto".