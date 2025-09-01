Sigue el juicio por Leonel Francia

Hoy continuará el juicio donde se debate el homicidio de un niño de 11 años, Leonel Francia, la imputada es su madre. La semana pasada se reprodujeron las declaraciones brindadas en Cámara Gesell por dos compañeros de escuela de la víctima. También declararon una prima del menor y un vecino.

La audiencia de debate se desarrolla con tribunal colegiado integrado por los jueces de la Sala I, Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello. El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representa al Ministerio Público Fiscal ante la mencionada Sala del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Lidia Raquel Cardozo, imputada como autora del delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo.

Durante la jornada del jueves pasado, declaró una sobrina de la acusada y un vecino, quienes se refirieron a lo que conocían y sabían de la relación del niño y su madre.

También se reprodujo la entrevista mediante circuito cerrado de televisión realizada a dos niños, compañeros de escuela del menor fallecido, quienes se refirieron a lo que éste les contaba y ellos conocían de su vida familiar.

Los jueces al finalizar los testimonios previsto para la jornada del jueves, dispusieron un cuarto intermedio hasta las 9 de este lunes 1 de septiembre, para continuar con la ronda de testigos citados por las partes.

El hecho ocurrió el 31 de agosto de 2023 en barrio Solidaridad. Ese día, la víctima ingresó sin vida al hospital Papa Francisco, con una grave lesión en la cabeza.