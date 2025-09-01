¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Conflicto en Medio Oriente Israel - Hamas
Muerte en un boliche
Narcotráfico
Peregrinos
Lucrecia Martel
Santa Victoria Oeste
Vida saludable
A juicio por homiciio simple
caso jimena Salas
Milagro Para El Mundo
Caso jimena Salas

Caso Jimena Salas: pidieron prórroga del juicio contra los hermanos Saavedra por el femicidio en Vaqueros

El inicio del debate oral volvió a quedar en suspenso.  La defensa solicitó postergar las audiencias y el Poder Judicial aún no confirmó la nueva fecha. A más de siete años del crimen, la familia de la víctima y toda la sociedad esperan una respuesta definitiva.
Lunes, 01 de septiembre de 2025 09:48
Javier Nicolás Saavedra, acusados del brutal crimen.
El femicidio de Jimena Salas sigue sin encontrar cierre judicial. Cuando todo estaba listo para que este 1º de septiembre comenzara el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo, Carlos Damián y Javier Nicolás Saavedra, acusados del brutal crimen cometido en Vaqueros en 2017, la defensa presentó un pedido de prórroga que paralizó el arranque del proceso.

Según informaron desde tribunales, el planteo del abogado Marcelo Arancibia retrasó la apertura de audiencias que se extenderían hasta el 10 de octubre, pero todavía no hay una resolución firme sobre cuándo comzará el debate.

El tribunal está integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, mientras que la acusación estará a cargo de los fiscales Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores. La querella será representada por Pedro Javier Arancibia, en nombre de la familia de la víctima.

Un crimen que estremeció a Salta

El 27 de enero de 2017, la vida de Jimena Salas fue brutalmente arrebatada en su vivienda del barrio San Nicolás de Vaqueros. Su esposo fue quien, al regresar a la casa, encontró el cuerpo sin vida y dio aviso al 911. La mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca, lo que configuró uno de los episodios más estremecedores en la historia criminal de la provincia.

Además del cargo por femicidio, los imputados enfrentan también una acusación por tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Ariel Mariano Guantay, lo que agrava aún más la situación judicial de los Saavedra.

A siete años del hecho, el caso vuelve a poner en el centro de la escena la demora de la justicia frente a los crímenes de violencia de género. La sociedad salteña, que desde el primer momento acompañó el reclamo de justicia, espera que este proceso finalmente brinde respuestas y una sentencia definitiva.

Últimas noticias

