13°
1 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

VIDEO: Santa Victoria Oeste ya transita los cerros, en camino al encuentro con los Patronos de Salta

A las 8 de la mañana de este lunes partió la peregrinación de Santa Victoria Oeste, integrada en esta salida con medio centenar de devotos, que esperan llegar a Salta el próximo 13 de septiembre.
Lunes, 01 de septiembre de 2025 09:58
Foto: Javier Rueda
Cerca de las 10 de la mañana, recorriendo los caminos de los cerros, los peregrinos de Santa Victoria Oeste, ya caminan hacia Salta. Los peregrinos ya están recorriendo la quebrada de Acoyte.

Con toda la fe que sus corazones pueden contener, estos devotos del Señor y la Virgen del Milagro comenzaron su recorrido a la 8 en punto, marcando un paso rápido para poder cubrir en los tiempos que se espera, la llegada a la Catedral. 

Foto: Javier Rueda

Se espera que esta peregrinación llegue a la ciudad de Salta el próximo 13 de septiembre, y si bien la partido fue solo de 50 personas, a lo largo del camino se conviernte en una masa de creyentes, que colman con devoción, las calles de Salta. 

Foto: Javier Rueda

Les tomará 13 días a los peregrinos realizar la hazaña, durante la que pondrán a prueba su fortaleza al sortear las altas cumbres de más de 3000 metros sobre el nivel del mar, los vientos y el frío.

Con las imágenes de Santa Victoria, la patrona de ese pueblo, y las del Señor y la Virgen del Milagro, adolescentes, jóvenes y mayores inician el periplo de 500 kilómetros desde la iglesia Santiago Apóstol. 

 

 

 

