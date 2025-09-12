VIDEO. Emoción total con los biciperegrinos salteños que llegaron hasta la Catedral desde Perú

La fe volvió a escribir una página inolvidable en el Milagro. Un grupo de salteños que decidió recrear el camino histórico de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro arribó este viernes a la Catedral Basílica, luego de pedalear más de 2.800 kilómetros desde el puerto de El Callao, en Perú. La travesía incluyó el paso por Lima y distintas ciudades, hasta llegar a Salta, siguiendo la misma ruta que recorrieron los Santos Patronos en 1592.

El ingreso de los ciclistas se produjo por calle España, en medio de un clima de profunda emoción. Una patrulla motorizada y los bicipolicías los escoltaron hasta el casco histórico, mientras la multitud se agrupaba en las veredas para saludarlos.

Foto: Javier Rueda.

Foto: Javier Rueda.

Desde varias cuadras antes de la plaza 9 de Julio se escuchaban cantos y aplausos que acompañaban la caravana. Carolina, vecina del centro, se acercó junto a familiares y amigos para recibirlos: “Vinimos a darles agua, porque lo que hicieron es un ejemplo de fe y sacrificio”.

Cada testimonio de los peregrinos fue un reflejo de la devoción que los sostuvo en el extenso trayecto. Daniel Díaz confesó: “Fue emocionante, muy difícil, 30 días lejos de casa. Pedimos por salud para la familia y por todos los argentinos”. A su lado, Jorge no pudo contener las lágrimas: “Esto es lo que vivo cada vez que llego a los pies del Señor y la Virgen del Milagro. La fuerza nos la dio el Señor”.

Foto: Javier Rueda.

El público, que ya llenaba la plaza, aplaudía sin cesar. Algunos acercaban rosas, otros abrazos y muchos derramaban lágrimas al ver a los ciclistas cumplir la promesa.

Ariel, que se sumó a la caravana desde La Quiaca, destacó el esfuerzo del grupo: “Es mucha emoción, pero ellos hicieron la odisea. Peleamos contra el viento, la arena, fue un sacrificio hermoso. Yo siempre vengo a agradecer por la salud”.

Foto: Javier Rueda.

Leila, una de las participantes que se animó por primera vez a esta experiencia, resumió el sentir de todos: “Llegamos con mucho sacrificio, pido por salud, con la fe se llega a todos lados. El Milagro es amor, fe, esperanza”. Enrique, con la voz quebrada, agregó: “Es una felicidad tremenda, lo hice por fe”.

Foto: Javier Rueda.

La escena se completó con los familiares que aguardaban en la plaza 9 de Julio, frente a La Catedral, y que recibieron a los peregrinos con abrazos, lágrimas y ovaciones.

“No pude viajar por trabajo, pero estoy feliz de verlos llegar”, contó Olguita, amiga de los ciclistas que se sumó desde La Caldera para el tramo final.

Foto: Javier Rueda.

Foto: Javier Rueda.

Foto: Javier Rueda.

La culminación del recorrido fue aún más conmovedora. Los biciperegrinos dejaron sus bicicletas en la puerta de la Catedral, recibieron la bendición de un sacerdote en las escalinatas y, finalmente, ingresaron hasta el altar para rendirse frente a las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. Allí, entre cánticos y plegarias, se fundieron en un abrazo espiritual con la multitud.

Con remeras que rezaban: “Peregrinación El Callao – Salta”, los ciclistas sellaron una verdadera hazaña de fe. Una travesía marcada por el sacrificio físico, pero también por la esperanza, el agradecimiento y el amor infinito a los Patronos tutelares de los salteños.