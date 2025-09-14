Milagro en Salta: todo lo que tenés que saber sobre los cortes de tránsito por la procesión del Señor y la Virgen del Milagro

inicia sesión o regístrate.
Con el principal objetivo de garantizar la seguridad de los miles de fieles que asistirán a la tradicional celebración religiosa, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta realizará un mega operativo por la procesión en honor al Señor y Virgen del Milagro.
El mismo consistirá en realizar cortes y despejes en las inmediaciones del recorrido de la procesión y también en distintos puntos de la ciudad.
El operativo iniciará a partir de 00.00 del 15, con motivo de permanecer la Catedral abierta toda la noche, se afectará personal para efectuar cortes de tránsito en las siguientes intersecciones:
- Mitre y Belgrano
- España y Zuviría
- Zuviría y Caseros
- España y Deán Funes
Mientras tanto, el recorrido de las imágenes será el siguiente:
Recorrido: Catedral – España – Zuviría – Avenida Belgrano –Avenida Sarmiento
- Virgen Del Milagro: Necochea – Adolfo Güemes – 12 de Octubre – Al Monumento 20 De Febrero
- Señor del Milagro: O Higgins – 25 De Mayo – 12 de Octubre Al Monumento 20 De Febrero
Retorno: Ambas Imágenes: Avenida Sarmiento – Avenida Belgrano – Balcarce- España hasta Iglesia Catedral.
Las zonas de despeje total, previstas para permitir el normal desplazamiento de fieles y garantizar la circulación de la procesión, son las siguientes:
- España de Deán Funes a Balcarce
- Buenos Aires – Zuviría de Av. San Martín a Av. Belgrano
- Av. Belgrano de Zuviría a Av. Sarmiento
- Av. Sarmiento de Aniceto Latorre a España
- Necochea de Av. Sarmiento a Adolfo Güemes
- Adolfo Güemes de Necochea a 12 de Octubre
- 12 de Octubre de A. Güemes a 25 De Mayo
- O’higgins de Av. Sarmiento a 25 De Mayo
- 25 De Mayo de O’higgins a 12 De Octubre
Por la procesión se diagramaron 80 cortes totales:
- Sarmiento – Arenales
- Alvear – Arenales
- Aniceto Latorre – Alvear
- Aniceto Latorre – M. Cornejo
- Aniceto Latorre – A. Brown
- Pje. Saravia – 12 de Octubre
- S. Bolívar – 12 de Octubre
- O’Higgins – S. Bolívar
- O’Higgins – Alvear
- Pje. Río Bermejo – S. Bolívar
- Pje. Río Bermejo – Alvear
- Pje. Figueroa – S. Bolívar
- Necochea – S. Bolívar
- Necochea- Alvear
- Adolfo Güemes-Alsina
- Pje. Latorre- Alvear
- Martín Cornejo-Arenales
- Avenida Entre Ríos – Adolfo Güemes
- Avenida Entre Ríos – Alvear
- Avenida Entre Ríos – S. Bolívar
- A. Güemes – Avenida Entre Ríos
- Santiago Del Estero – Alvear
- Santiago Del Estero – Adolfo Güemes
- Avenida Belgrano- S. Bolívar
- Avenida Belgrano – Alvear
- Avenida Belgrano – Adolfo Güemes
- Adolfo Güemes- España
- 25 de Mayo- España
- Caseros – Sarmiento
- Caseros – 25 de Mayo
- Caseros-20 de Febrero
- Pellegrini – Alvarado
- Islas Malvinas – Alvarado
- Urquiza – Islas Malvinas
- Urquiza- Avenida Jujuy
- Urquiza-Ituzaingó
- Pellegrini-Avenida San Martín
- La Florida-San Juan
- La Florida- Mendoza
- Buenos Aires- Mendoza
- Buenos Aires- Avenida San Martín
- Buenos Aires – Urquiza
- Buenos Aires-Alvarado
- Alvarado – Lerma
- Alvarado-Córdoba
- España-Deán Funes
- España -Pueyrredón
- Santa Fe – Urquiza
- Gral. Guemes – Zuviría
- Mitre – Gral Guemes
- Gral. Güemes- Balcarce
- 20 de Febrero-General Güemes
- General Güemes-25 de Mayo
- Mitre-Santiago del Estero
- 20 de Febrero – Santiago del Estero
- Leguizamón – Balcarce
- Leguizamón – 20 de Febrero
- Leguizamón-25 de Mayo
- Avenida Entre Ríos- Zuviría
- Avenida Entre Ríos-Mitre
- Avenida Entre Ríos – Balcarce
- Avenida Entre Ríos – 20 de Febrero
- Avenida Entre Ríos-25 de Mayo
- Mitre – Avenida Entre Ríos
- Alsina- Zuviría
- Alsina – Mitre
- Alsina – Balcarce
- Alsina-20 de Febrero
- Alsina-25 de Mayo
- Mitre – Necochea
- Ameghino – Mitre
- 20 de Febrero – Necochea
- 12 de Octubre- Zuviría
- 12 de Octubre-Mitre
- 12 de Octubre- Balcarce
- 12 de Octubre- 20 de Febrero
- 20 de Febrero – 12 de Octubre
- 20 de Febrero- Aniceto Latorre
- 20 de Febrero-Arenales
- Anzoátegui-Balcarce
Por su parte, los corredores de emergencia serán de la siguiente manera:
Desde La Plaza 9 de Julio:
- Al Materno Infantil: España – Adolfo Güemes – Alsina – Alvear (en contramano)
- Arenales.
- Al San Bernardo: España – 20 de Febrero – Caseros.
- Al San Bernardo: Zuviría – Caseros
- Al Materno Infantil: Zuviría – Caseros – Pueyrredón – Alsina – Zuviría – Aniceto Latorre.
Quedan habilitadas como vías de emergencia:
Mitre, Zuviría (desde Gral. Güemes hasta Aniceto Latorre)
En cuanto al transporte público, así funcionará SAETA de 13 a 20:
Paradas corredores zona norte
Cercanía Catedral
1C Rivadavia esquina Zuviría
5A, 5B Leguizamón esquina Zuviría
6A, 6B Rivadavia entre Mitre y Zuviría
6C Zuviría esquina Rivadavia
7A, 7B Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia
Huaico Mirasoles, Zuviría esquina Rivadavia
Paradas Corredores zona Norte
Cercanía Monumento 20
1C Av. Arenales (Easy)
5А Zuviría esquina Alsina
5B Zuviría esquina O’Higgins
6B Zuviría esquina 12 de Octubre
6A 6C Gurruchaga esquina 20 de Febrero
7A, 7B Zuviría esquina 12 de Octubre
Huaico Mirasoles, Zuviría esquina O’Higgins
Troncal N-S, Troncal N-O, Av. Arenales (Easy)- (Popeye)
Paradas Corredores Interurbanos Norte
Troncal N-S, Troncal N-O, Av. Arenales (Easy)- (Popeye)
Paradas Corredores Interurbanos Norte
4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida
Caldera, Corredor 6, Zuviría esquina Rivadavia
San Lorenzo, Corredor 7, O’Higgins esquina Alte. Brown
Paradas Corredores zona Sur
1A 1B Ituzaingó pasando Mendoza
1C San Juan esquina Florida
ЗА ЗВ Florida entre Mendoza y Av. San Martín
3C Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó
5B Pellegrini pasando Mendoza
8A San Juan pasando Florida
8B 8C Av. San Martín entre Pellegrini y Jujuy
Troncal N-S Pellegrini entre San Juan y Mendoza
Paradas Corredores zona Este
2A 2B San Juan y Córdoba
2C 2G Mendoza entre Buenos Aires y Córdoba
Paradas Corredores zona Oeste
4A, 4B, 4C, Pellegrini entre Mendoza y Av. San Martín
4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida
5C Mendoza entre Ituzaingó y Florida
Paradas Corredores Interurbanos
Rosario De Lerma, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza
Metrop Corredor 5, Pellegrini Entre San Luis Y San Juan
Quijano Corredor 6, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza
San Agustín Corredor 7, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza
Paradas Corredores zona Sudeste
2E San Juan entre Buenos Aires y Alberdi
2D 2F San Juan esquina Alberdi
7C San Juan entre Alberdi y Florida
7D, 7E Ituzaingó esquina Mendoza
El mega operativo se extenderá hasta la desconcentración total de los asistentes a las ceremonias religiosas, misas, Pacto de Fidelidad y retorno a la Catedral Basílica.
Se recomienda a todos los ciudadanos seguir las instrucciones de los agentes de tránsito y circular por vías alternativas a las de la procesión.