La Virgen Peregrina de Luján, presente en el Milagro salteño

La Virgen Peregrina de Luján dice presente en las fiestas patronales del pueblo de Salta. Es otro 15 de septiembre, es otro Milagro salteño que la Madre Protectora de la Argentina acompaña a la Virgen y al Señor del Milagro.

Desde la localidad bonaerense de Luján llegaron los mensajes de saludos y acompañamiento para todos los salteños en esta fecha tan especial. Y recordaron que la imagen de la Virgen Peregrina de Luján llegó a Salta en junio de 2021, trayendo consigo a la Virgen Peregrina del Milagro y otras imágenes, como parte de un viaje que comenzó en Luján y recorrió más de 1.600 kilómetros para rendir homenaje al bicentenario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes.

La llegada de la Virgen Peregrina de Luján a Salta fue impulsada por Arquímedes "Poli" Pignataro, quien "tejió el hilo" para que las imágenes llegaran a la provincia.

Se debe recordar además que la Virgen de Luján es la madre protectora de la Asociación Tradicionalista Gauchos de Güemes.

"Nosotros, como fortín, tenemos hace muchísimos años como patrona a la Virgen de Luján; la cual fue donada desde Luján. Creo, no estoy seguro, pero desde hace 30 años la ya tenemos como protectora. Pero lo que se debe decir que la Virgen Peregrina de Luján está acompañando este momento que es tan trascedente para los salteños y también para el país", dijo Marcelo Marinaro.