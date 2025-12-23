PUBLICIDAD

Nacionales

Fiestas de Fin de Año y vacaciones: qué destinos se pueden elegir y cuál es el primer feriado de 2026

Si bien las fechas oficiales aún no están, la celebración del carnaval en febrero será uno de los fines de semana largos de 2026, más concurrido por la variada oferta de destinos, su agenda de festivales y fiestas nacionales, para comenzar, de a poco, a cerrar la temporada estival.
Martes, 23 de diciembre de 2025 16:40
Aunque muchas familias y grupos de amigos deciden iniciar las vacaciones de verano antes y durante las fiestas, eligiendo destinos de Argentina o del exterior para cerrar y recibir el nuevo año, muchos también empiezan a pensar en las escapadas que podrán realizar en cada fin de semana largo de 2026 y, por eso, observar el calendario también empieza a ser una acción protagonista.

Si bien las fechas oficiales aún no están, la celebración del carnaval en febrero será uno de los fines de semana largos de 2026, más concurrido por la variada oferta de destinos, su agenda de festivales y fiestas nacionales, para comenzar, de a poco, a cerrar la temporada estival.

De acuerdo con el calendario actual y teniendo en cuenta que hay feriados inamovibles y trasladables, dependiendo del día en que caigan serán adelantados o atrasados. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquellas fechas que caigan entre martes y miércoles y sean las denominadas trasladables se pasarán al lunes anterior y, en el caso de que sean jueves o viernes, al lunes siguiente.

¿Cuántos son los feriados del 2026 trasladables e inamovibles?

En total serán 16 y de ellos 12 entran en el rango de los inamovibles y cuatro en los trasladables. Además, los meses de febrero, abril, mayo, junio y diciembre serán los que más feriados tendrán, con dos cada uno. De ahí, y según las fechas, será la cantidad de días para tomarse el descanso y aprovechar a viajar y conocer el país.

En este sentido, y antes de pasar a detallar mes a mes cuáles son, dependiendo de la época del año, los destinos más visitados del país cada fin de semana largo, por clima, propuestas y paisajes, entre los principales tips, donde también ingresa la distancia con la Ciudad de Buenos Aires, son:

La Costa Atlántica bonaerense, Córdoba, Misiones, Mendoza, Salta y Jujuy, Bariloche y Puerto Madryn están entre los principales destinos. Cada uno aporta su belleza natural, paisajes y cultura que año a año atraen a los turistas.

Calendario de feriados del año 2026

Enero

Jueves 1° de enero
Año Nuevo, feriado inamovible.

Febrero

Lunes 16 de febrero
Carnaval, feriado inamovible.

Martes 17 de febrero
Carnaval, feriado inamovible.

Marzo

Martes 24 de marzo
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado inamovible.

Abril

Jueves 2 de abril 
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, feriado inamovible.

Jueves Santo, día no laborable.

Viernes 3 de abril
Viernes Santo, feriado inamovible.

Mayo

Viernes 1° de mayo
Día del Trabajo, feriado inamovible.

Lunes 25 de mayo
Día de la Revolución de Mayo, feriado inamovible.

Junio

Miércoles 17 de junio
Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, feriado trasladable.

Sábado 20 de junio
Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano, feriado inamovible.

Julio

Jueves 9 de julio
Día de la Independencia, feriado inamovible.

Agosto

Lunes 17 de agosto
Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, feriado trasladable.

Octubre

Lunes 12 de octubre
Día del Respeto a la Diversidad Cultural, feriado trasladable.

Noviembre

Viernes 20 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional, feriado trasladable.

Diciembre

Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible.

Viernes 25 de diciembre
Navidad, feriado inamovible.

