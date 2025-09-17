Día del profesor: por qué se celebra hoy y mensajes para saludar a los docentes

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

En Argentina, cada 17 de septiembre se celebra el Día del Profesor. La fecha rinde homenaje a José Manuel Estrada, profesor, escritor y político argentino que dedicó su vida a la educación y a la formación de nuevas generaciones.

Nacido en 1842 en Buenos Aires, Estrada fue periodista, fundador del Círculo Literario y autor de obras como Lecciones de la Historia Argentina. A los 23 años fue designado director de las Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, y más tarde rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. También se desempeñó como diputado y como titular de cátedras de Instrucción Cívica y de Historia. Falleció el 17 de septiembre de 1894 en Paraguay.

Su legado como docente y referente intelectual motivó que cada año se reconozca en esta fecha a todos los profesores y profesoras del país, quienes con su esfuerzo y vocación contribuyen a la formación de niños, jóvenes y adultos.

Frases para saludar a los profesores en su día

Estas son algunas ideas de mensajes que podés compartir por WhatsApp, redes sociales o en persona para agradecerles su trabajo:

“Feliz día a los profesores que hacen de cada clase un viaje inolvidable.” “Gracias por su paciencia infinita y dedicación constante.” “Un profesor inspira más que enseñando: motiva a creer en uno mismo.” “Gracias por guiarnos con el corazón y no solo con los libros.” “Detrás de cada logro hay un profesor que creyó primero.” “Feliz día a quienes iluminan con sabiduría cada aula.” “Los profesores son faros que abren caminos hacia el conocimiento.” “Gracias por sembrar en nosotros amor por el conocimiento y la curiosidad.” “Educar es un acto de amor, y ustedes lo practican todos los días.” “Ser profesor es dejar huellas profundas en cada generación.”

Estos saludos pueden acompañarse con una foto, un video o un simple mensaje para reconocer el papel fundamental que cumplen en la sociedad.